國台辦提4點反擊邱太三　批民進黨「擺出緩和姿態欺騙世人」

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡儀潔、任以芳／台北-北京連線報導

陸委會主委邱太三7日向北京提出四點聲明，強調不接受「解決台灣」方略。對此，國台辦今（14）日同樣提出4點回應，批評民進黨擺出緩和的姿態來甩鍋大陸、欺騙世人。

在今日的國台辦例行記者會上，發言人朱鳳蓮回應邱太三的4點聲明，稱其實際上是極力掩飾民進黨當局依美謀獨、抗中保台導致台灣形勢緊張的事實，是顛倒黑白、混淆是非，擺出緩和的姿態來甩鍋大陸、欺騙世人。

她接著強調4點，首先世界上只有一個中國、台灣是中國的一部分，從來就是一個國家，「哪裡來的所謂主權呢？」，台灣問題本質是中國內政，兩岸關係的本質是大陸和台灣同屬一個中國，這是任何人、任何勢力都無法改變的歷史和法理事實；民進黨打著所謂民主的幌子，來包裝台獨主張，是根本是站不住腳的

她表示，第二、大陸一貫主張通過平等協商來實現和平統一，體現一個中國的「九二共識」，就是兩岸相互尊重的政治基礎，民進黨否定「九二共識」就是一手關閉了兩岸平等協商的大門，說明他們根本沒有緩解當前台海緊張形勢、以和平的方式解決政治分歧的誠意。

▲國台辦記者會現場。（圖／記者任以芳攝）

朱鳳蓮指出，第三、以和平方式實現祖國統一是最符合台灣同胞在內的中華民族整體利益，「一國兩制」是為了解決兩岸社會制度和意識形態不同而提出的最具包容性的方案，是和平、善意、民主、共贏的方案。

她進一步闡述「一國兩制」，稱其在台灣的具體實現形式，會充分考慮台灣的現實情況、充分吸收兩岸各界的意見和建議，也會照顧台灣同胞的利益和感情。

朱鳳蓮接著說，最後，民進黨不斷謀獨挑釁、外部勢力，加緊以台制華，是台海局勢緊張的根源，正告民進黨謀獨挑釁是死路一條，挾洋自重是自取滅亡。