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大陸 大陸焦點 特派現場

美再次對台軍售336億　國台辦：正告民進黨「以武拒統」必遭嚴懲

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸解放軍對台「圍台軍演」後，美國再次宣布對台軍售100枚AIM-9X響尾蛇飛彈、60枚AGM-84L魚叉反艦飛彈，及偵蒐雷達後勤維持，總額約11億美元。對此，國台辦發言人朱鳳蓮今（5）日回應，「正告民進黨當局，企圖『以武拒統』，勾連外部勢力謀『獨』挑釁，注定失敗，必遭嚴懲。」

朱鳳蓮表示，「我們堅決反對美國向中國台灣地區出售武器。美方的售武行徑嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是「八·一七」公報規定，是對「台獨」勢力的縱容支持，是對台海地區和平穩定的破壞。」

朱鳳蓮說，我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止售台武器和美台軍事聯繫，慎重妥善處理台灣問題，不要在錯誤和危險的道路上越走越遠。

最後，她強調，「正告民進黨當局，企圖『以武拒統』，勾連外部勢力謀『獨』挑釁，注定失敗，必遭嚴懲。」

美國五角大廈於2日宣布，國務院已批准價值達11億美元（約新台幣336億元）的對台軍售案，包括60枚魚叉飛彈及100枚響尾蛇飛彈等。對此，大陸駐美使館發言人回應，「此舉將嚴重危害美中關係，揚言採取反制措施。」

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國台辦朱鳳蓮軍售

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