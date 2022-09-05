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大陸 大陸焦點 特派現場

昆台連三場交流活動　朱鳳蓮：促進兩地深化務實合作

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮2022.3.16 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

僅管受疫情影響，江蘇和昆山近期連續舉辦三場兩岸交流活動。國台辦發言人朱鳳蓮在今（5）日表示，9月7日至8日，江蘇昆山市將舉辦2022兩岸工業網際網路融合發展研討會、第十屆海峽兩岸（昆台）文化交流月啟動暨昆山慧聚廣場「寶島又一村」文旅商業街開街、2022海峽兩岸（昆山）中秋燈會亮燈等3場兩岸交流合作活動。

朱鳳蓮指出，近年來，江蘇昆山持續打造對台交流合作最佳承載地。2022年擬舉辦59項深化昆台經濟社會文化交流合作系列活動，涉及經濟、科技、教育、醫療、文化等多個領域，為促進昆台兩地交流、深化務實合作發揮積極作用。

據介紹，首場活動將於9月8日舉辦的2022兩岸工業網際網路融合發展研討會，由大陸中國工業網際網路研究院和台灣電電公會聯合主辦。兩岸企業代表、行業相關專家將圍繞「中小企業數字化轉型」進行深入交流，為兩岸工業網際網路融合發展注入新活力、新動能。

第二場是第十屆海峽兩岸（昆台）文化交流月啟動暨昆山慧聚廣場「寶島又一村」文旅商業街開街將於9月7日舉辦，商業街將深度融合臺灣夜市特色和江南文化，旨在打造長三角地區最具影響力的台灣特色文化街區、昆山城市夜經濟的最靚麗名片、數字經濟下的新型零售體驗區。

另外，2022海峽兩岸（昆山）中秋燈會以「花開並蒂·燈映兩岸」為主題，將分別於9月7日和8日晚在昆山開發區慧聚廣場、旅遊度假區（周莊古鎮）亮燈，持續至10月7日。此屆燈會充分融合江南風韻和台灣風俗特色，同期舉辦13項兩岸文化交流、燈會嘉年華、主題宣傳以及文旅消費等活動。

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