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邱太三視訊出席美智庫研討會　強調「兩岸分歧應和平化解」

▲▼邱太三視訊出席美智庫研討會　強調「兩岸分歧應和平化解」。（圖／翻攝Center for a New American Security）

▲邱太三視訊出席美智庫研討會。（圖／翻攝Center for a New American Security）

記者蔡紹堅／台北報導

陸委會主委邱太三7日晚間透過視訊出席美國智庫舉辦的研討會，並於致詞時表示，兩岸政治分歧應以和平方式化解，北京應務實溝通降低兩岸間的誤解與誤判，避免台海局勢陷入失控危機。

邱太三當天以視訊出席的是由陸委會委託遠景基金會及新美國安全中心（The Center for a New American Security）舉辦的「台灣、兩岸關係與演進中的世界」研討會。

邱太三在致詞時表示，在俄烏戰爭並未緩解的當下，8月上旬，中共當局對台灣驟然實施一連串針對性軍演及經濟法律等面向的施壓，這是對岸利用當前國際局勢變動所作的一個決策轉變，改變既有區域秩序及台海現狀。

邱太三指出，這不止於中共對台政策或歷史任務的實現，北京當局的戰略意圖是運用其綜合實力的日趨增強，試圖在局勢變動中，以脅迫方式主導國際格局前進方向，加速扭轉既有秩序對其限制，未來更可能延伸至東海、南海及整個印太，並企圖發展成一種不可逆的趨勢、攪動區域不穩定，這是非常嚴肅的警訊。

邱太三提到，兩岸關係是建構印太地區安全繁榮的關鍵核心，70多年來，海峽兩岸選擇不同制度，兩岸關係從軍事對峙走向交流互動，如今對岸再度以武力威嚇來處理分歧，「然而問題核心是，我方正視中共政權，但北京當局長久以來卻無法面對中華民國的事實存在及台灣2300萬人民的民主自由意志，導致兩岸政治僵局無法化解，這是兩岸關係的問題本質。」

邱太三說，台海安全有利東亞區域和平繁榮，中華民國政府始終致力維護台海現狀，蔡英文總統上任6年多來，堅持以務實態度處理兩岸關係，保持理性克制不挑釁、堅定立場不退縮的原則。我們不升溫軍事對抗、不損害任何國家與人民權益、不使區域情勢陷入動盪；但我們不接受任何「解決台灣、侵犯主權」的所謂政治方略或制度安排；台灣持續加強自我防衛，及貢獻科技優勢，並促進國際經貿與安全供應鏈的正常運作，展現出「堅韌之島」的不屈韌性。

邱太三強調，兩岸政治分歧應以和平方式化解，「恃強而自負，無法服人」，北京當局領導人應繼續以開放改革的思維面對各項分歧；徒然將兩岸和平與區域穩定作為籌碼，無法實現現代化治理與成為負責任的大國典範。

邱太三指出，「以人民為中心」應成為兩岸風險管控的主要關切，中共所謂「新時代」的意義，應是為民謀福、創造和平發展的時代，而非為追求個人政治遺產迫使兩岸兵戎相見；倘不停止傷害台灣的施壓行徑、節制其內部耗損台海和平的負面因子，更遑論「心靈契合」。

邱太三提到，北京應務實溝通降低兩岸間的誤解與誤判，避免台海局勢陷入失控危機，「而這個基礎應建立在對等尊嚴、正視彼此、不設前提，及維護民眾福祉及台海和平「共同責任」的考量上。」

最後，邱太三還說，台海的安全攸關各方利益，台灣戰略的重要性，植基於民主制度與價值，這是我們永續生存的根本，更是穩定當前複雜變局中負責任的作為。一個充滿活力、民主韌性的台灣，是一項戰略資產，「在局勢變動發展下，台灣一如既往積極參與國際事務與區域治理、貢獻所長，我們期盼美方及國際社會加強與台灣雙邊及多邊的交往互動，讓台灣的重要戰略定位與世界更加連結。」

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