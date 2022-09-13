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威廉凱特王室地位升一階　收入暴增逾5倍！每年獲7.6億台幣資助

▲▼英國王室威廉王子、凱特王妃、哈利王子與夫人梅根「四人組」10日一同前往溫莎堡（Windsor Castle）。（圖／路透）

▲英國王室威廉王子、凱特王妃、哈利王子與夫人梅根「四人組」10日一同前往溫莎堡（Windsor Castle）。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

英國女王伊莉莎白二世辭世後，查爾斯三世繼任登基國王，長子威廉地位隨之晉升，成為王位第一順位繼承人，並被授予「威爾斯親王」（Prince of Wales）與康瓦爾公爵（Duke of Cornwall）頭銜。威廉繼承大片領地後，他與夫人凱特的年收入將暴增5倍以上，達到2100萬英鎊（約新台幣7.6億元）。

英國女王8日逝世後，查爾斯三世登基，原本的劍橋公爵殿下威廉王子自動繼承代表君主長子的「康瓦爾公爵」爵位，又被冊封王儲專屬的「威爾斯親王」頭銜。他的妻子凱特則成為康瓦爾與劍橋公爵夫人、威爾斯王妃。然而，他繼承的不只稱號，還有超過5.2萬公頃、價值10億英鎊（約新台幣361億元）的康瓦爾公國領地。

▲▼威廉王子與凱特王妃。（圖／達志影像／美聯社）

▲威廉王子與凱特王妃不僅獲得頭銜晉升，年收入也將翻漲5倍以上。（圖／達志影像／美聯社）

美國《新聞周刊》（Newsweek）指出，威廉、凱特夫婦過去就受到康瓦爾公國領地的部分收入資助，然而，直到2020年夏天前，這些資助費都必須和當時尚未退出王室的哈利、梅根瓜分。2020-21年財務帳目顯示，他們4人合計的活動支出為440萬英鎊（近新台幣1.6億元）。

根據2021-22年財務帳目，時任王儲查爾斯從康瓦爾公國收到的資助金高達2100萬英鎊（約新台幣7.6億元），比原本威廉夫婦和哈利夫婦每年分得的440萬英鎊高出近5倍。未來，這些可觀的年收入都會交到威廉手中，他將負起經營、管理康瓦爾公國領地的新工作，並可為妻子凱特與3名年幼子女提供豐厚的財務資源。

▲▼威廉王子一家5口。（圖／路透）

▲威廉王子未來擁有更大財務資源為一家5口籌謀。（圖／路透）

王室傳記作者塞華德（Ingrid Seward）受訪表示，威廉可能會想用這些資金經營自己的王室事業，但可能不會在短期內起步，「我相信會有一些新東西，威廉會想藉此確立自己的角色定位，而且將是個龐大的計畫。」

報導補充，近年來，威廉王子發起了「為地球奮鬥獎」（Earthshot Prize）的環境氣候貢獻獎項，每年向5名獲獎者頒發100萬英鎊的獎金，預計運營至2030年。凱特王妃則在2021年成立了皇家基金會幼兒中心（Royal Foundation Centre for Early Childhood）。

此外，威廉夫婦也與許多慈善機構合作並依領域分工，例如，威廉專注於支援緊急救難人員與男性心理方面的健康問題，凱特則更關注於兒童早期發展相關領域。

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