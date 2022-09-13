別搶做PCR！國內已1.4萬人重複感染　「2判定標準」一張圖看懂

▲指揮中心表示，判斷重複感染，不必到醫院PCR檢測。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙蔡州／綜合報導

中央疫情指揮中心13日公布，國內新增本土病例為46795例，截至12日為止，已累計有14427人重複感染。醫療應變組副組長羅一鈞表示，民眾若出現病況惡化，或曾感染發病逾3個月，經快篩檢驗呈現陽性，醫生線上評估確認後，就可由醫師通報重複感染，不必到醫院PCR檢測。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲指揮中心公布，判斷重複感染的2種狀況。（圖／指揮中心提供）

羅一鈞表示，判定是否為重複感染，可以分為2種狀況，第一種為發病或採撿日1至3個月內，出現發燒、新的呼吸道症狀等症狀惡化情況，原有慢性症狀惡化也算在內，如果原本無症狀，出現任何發燒、呼吸道症狀也算，經快篩檢驗呈現陽性，再透過醫生視訊問診，由醫師評估認定。

第二種情況為發病或採撿日「超出3個月以上」，無論是否有相關症狀，一旦快篩結果呈現陽性，可透過醫生視訊問診，交由醫師評估認定。羅一鈞指出，民眾經醫生判定是重複感染後，可由醫師通報列入個案，進行後續開立隔離通知、開立口服抗病毒藥物等流程，都跟第一次確診時的流程相同。

羅一鈞說，民眾不論屬於哪一種情況，最終都得由醫師評估認定，不必跑到醫院要求做PCR檢驗，這樣反而會增加感染風險，造成醫護人員負擔。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完