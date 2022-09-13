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泰男雨夜連遭「23輛計程車」拒載　氣炸PO網轟司機：只想騙外國人錢

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記者趙蔡州／綜合報導

泰國一名男子日前外出時碰上大雨，儘管目的地只剩15分鐘路程，為了方便仍決定搭計程車，不料卻連續遭23輛計程車拒載，氣得他大罵這些司機「只想載外國人，騙外國人的錢」，事後更把影片PO上抖音，吸引超過近40萬人按讚、2千多人留言，引起不少網友共鳴。

▲▼泰男子連遭23台計程車拒載 怒PO網：只想載外國人騙錢。（圖／翻攝自抖音／iceprapadang）

▲泰國男連續遭23輛計程車拒載，氣得他大罵司機「只想載外國人，騙外國人的錢」。（圖／翻攝自抖音／iceprapadang）

根據The Thaiger報導，這名泰國男子近日晚上外出，想從曼谷Terminal 21購物中心前往附近一間佛寺，由於當時正在下大雨，他便決定搭乘計程車，不料連續遭23輛計程車拒載，駕駛不是態度很差拒絕，就是說要走其他方向，即使是空車也不願意載他，直到他第24次嘗試攔車，才終於搭上車前往目的地。

男子事後把整個過程上傳到抖音，直呼這次的經歷「打破我這一輩子叫車次數最多的紀錄，連續叫了23輛車，卻沒有人願意為我服務」。他還說，這些計程車司機只想為外國人服務，因為可以用高昂的價格「騙」外國人的錢，「我終於明白為何大家會改用Grab服務。我相信仍有優秀的計程車司機，但他們很少見」。

▲▼泰男子連遭23台計程車拒載 怒PO網：只想載外國人騙錢。（圖／翻攝自抖音／iceprapadang）

▲男子距離目的地約有15分鐘車程。（圖／翻攝自抖音／iceprapadang）

影片一出立刻引發網友熱議，短短1天就吸引超過約40萬人按讚、2千多人留言，引起不少網友共鳴，有人說「在泰國的下雨天，計程車只能用搶的」、「我和我外國男友坐4到5公里，就被收了1000泰銖（約新台幣849元）」、「服務很差，卻要收更多的錢」、「我終於看到了和我有同樣經歷的人」。

報導指出，泰國法律《車輛法》第57條明訂，公共交通運輸司機不得拒絕為乘客服務，除非服務的對象可能會對司機、乘客造成危險，若有任何司機違反法條，最高得開處2000泰銖（約新台幣1698元）罰款。

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