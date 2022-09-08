情侶搭小黃流出「不明液體」！司機一擦氣炸：妳沒發現嗎？

▲情侶搭小黃流下不明液體。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／柯振中報導

計程車司機碰到的顧客千奇百怪，總是會遇到一些怪事。一名計程車司機日前載到情侶客人，沒想到2人下車後，後座椅子上殘留了「不明液體」，他還一度以為是飲料，用濕紙巾一擦，當場氣得痛罵「都不知道這樣會影響我營業嗎」？

這名司機在「爆怨公社」指出，他日前載到一組情侶顧客，2人下車後，他往後座瞄了一眼，意外發現座椅上有暗紅色的液體。原先司機以為是飲料翻倒，沒想到用濕紙巾一擦，當場氣得痛罵，「你他奶奶的MC（月經），哇靠！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

司機不禁怒吼，「小姐！你MC來都沒發現嗎」，就算真的不知道，上車以後應該也會有感覺，但2人下車後裝成若無其事的樣子立刻離開，好歹也該通知一下，「都不知道這樣會影響我營業嗎？而且會造成之後乘客的困擾」，甚至還有可能害他因此被客訴。

▲小黃司機一擦才發現，竟是女子的經血。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）



依據照片畫面，雖然光線昏暗，但仍可看見椅子上有暗紅色的污漬，小黃司機拿濕紙巾往後座擦拭後，多張濕紙巾都被染成紅色，可見流出的量不小。

網友們看完傻眼的狀況，也忍不住留言痛批，「不負責任的跑掉，把錄影器拿去警局報案，這筆清理費，應由當事人支付」、「遇到這種事情愛裝死的還是很多…都成年人了還不自己清理」、「這個滲進去了吧！我一定連坐墊一起換掉」、「這樣的量怎麼可能自己不知道？太扯」、「這血量我以為你是載小產孕婦去醫院。」

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完