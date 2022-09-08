香港正妹在南韓被敲詐！搭計程車5分「超收2萬韓元」　她翻收據理論

▲香港正妹網紅YuriJoa在南韓仁川被計程車司機超收2萬韓元。（圖／翻攝自YouTube@유리조아Yurijoa）

記者羅翊宬／編譯

在新冠疫情爆發以前，應該或多或少曾經聽聞計程車司機、水果攤販向不諳當地語言的外國觀光客敲詐或超收費用的經驗。香港一名正妹網紅在南韓留學，日前她從清州抵達仁川國際機場，並決定搭計程車前往附近知名景點稍作歇息，不過才5分鐘車程竟被收取2.3萬韓元費用，令她當場與司機爭辯。

根據韓媒《朝鮮日報》，來自香港的正妹網紅「YuriJoa」在YouTube頻道上擁有10.5萬名粉絲，日前她在頻道上傳一段標題為「從清州到仁川機場的收據是我的恩人」的影片，影片顯圖則掛上她吃著韓式飯捲的相片，底下寫著「我不是笨蛋」的韓文字幕，描述她險些遭到南韓計程車司機敲詐。

YuriJoa當天從忠清北道清州市搭乘高速客運抵達仁川國際機場，原本她打算將行李寄放在置物箱內，不過當她得知沒有空的置物箱後，她才勉強拖著行李，並決定前往附近的永宗島天空花園稍作遊覽，她累到精疲力盡，根本無法邊拖著行李邊走向目的地，於是她在路邊隨手攔下一台白色計程車。

路程中，YuriJoa以韓語向司機說明搭乘計程車的原因。雖然YuriJoa韓語語句表達清晰，但她的腔調能讓對方一聽就能發現，她是外國人。

▲YuriJoa拿到收據一看嚇傻，5分鐘車程竟然要價2萬3800韓元。（圖／翻攝自YouTube@유리조아Yurijoa）



5分鐘後，計程車抵達目的地。YuriJoa將紅色卡片交給司機付款，同時向司機要求能不能給收據。豈料，YuriJoa拿到收據後一看當場傻眼，因為短短5分鐘的車程竟然要價2萬3800韓元（約新台幣536元）。

於是，YuriJoa急忙攔下想要踩油門逃跑的計程車司機，她追問，「為什麼才搭5分鐘，就要收2萬3000韓元」，而司機則是露出疑惑的表情，反問「什麼」、「怎麼會這樣」。

YuriJoa向司機詢問，能不能透過銀行匯款的方式退錢、或是直接退回現金。司機則辯解道，「我現在手頭沒有現金」。YuriJoa看了一下車內的跳表機，「不過那裡（跳表機）是顯示3800韓元耶」；司機只好乖乖退回多收的2萬韓元。

最後，YuriJoa在影片中表示，「差點就被當作是盤子給耍了！」

▲司機最後只好乖乖退回2萬韓元，並坦承他看錯。（圖／翻攝自YouTube@유리조아Yurijoa）

該段影片在南韓網路論壇迅速被傳開。南韓網友表示，「希望不要因為計程車司機的惡行而內心感到受傷」、「最近還有計程車司機故意騙外國人嗎？我代替他向您道歉」。

也有眼尖的網友們發現，YuriJoa在影片中將該輛計程車的車牌號碼以馬賽克方式處理，因此不忍留言安慰，「本來想代替您向警方報案，不過發現車牌號碼被遮起來了。您原本是受害的一方，卻仍體貼計程車司機，真的是太令人尊敬了」、「這個世界上好人還有很多，加油吧」。

據悉，無故超收計程車費在南韓屬於詐欺罪。2017年，一名計程車司機從仁川機場將國外觀光客載到首爾明洞，之後竟然向對方收取9萬3000韓元，比正常金額還多出4萬5000韓元。最後仁川地方法院在判決中要求司機應繳納100萬韓元罰金。

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