　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

結訓了！中市創業育苗資源共享平台前進14所大學培養學生創業知能

▲結訓了！中市創業育苗資源共享平台前進14所大學培養學生創業知能。（圖／工策會提供）

▲結訓了！中市創業育苗資源共享平台前進14所大學培養學生創業知能。（圖／工策會提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市工策會整合14所大專院校成立「台中市創業育苗資源共享平台」，開設創業實戰課程，以創業團隊一對一輔導模式，協助指導大學生培養創業知能，2個月課程今天結訓。平台指出，受到疫情因素，這次課程原定預計招收25人，發布後迴響熱烈，吸引51人報名參加，組成6組創業團隊，展現年輕人的創業潛力。

工策會總幹事黃于珊指出，工策會今年整合包含中興、東海、靜宜大學、台中科大、台中教育大學、朝陽科大、嶺東科大、建國科大學、亞洲大學、虎尾科大、弘光科大、暨南大學、雲林科大、龍華科大等14所大學，建立跨校資源共享平台，除舉辦校際交流以及創業競賽，今年更增設「創業巴士」活動，帶領學員親訪台中各創業基地，與創業家實務交流。

協助推動平台的中興大學企管系教授林谷合指出，去年廣受好評的創新創業輔導課程，今年再升級為實戰課程，為期2個月的課程邀請來自各領域的優秀教師，針對草創初期團隊，提供一系列精實課程與輔導，課程結束組成顧問團隊，輔導學員完成營運計畫書，內容包含政府補助資源計劃書的顧問諮詢、營運計劃書撰寫的技術指導等，依照新創團隊需求給予專案協助的資源整合。

►只要1980元！住台北喜來登大飯店、吃十二廚下午茶，隔天爽玩宜蘭

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
顧客要求跟車拍照「找賤女人」！外送員傻眼：我沒有抓猴服務
防疫雙險理賠破900億　單周增95億
阿堂鹹粥遭檢舉沒開發票！國稅局「加強稽查」結果出爐
快訊／國3晚間「5車追撞」！　1男無生命跡象
住五星總統房空等15分鐘「蹲矮桌吃便當」　同業批：沒為客人著
英國女王陪葬品可能「只帶這2件珠寶」　王室專家曝特殊意義

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北石門青農結合在地農友　許允銘創造甘藷全年經濟價值

三峽北大分館募集小愛書人　新北市圖推家庭親子閱讀

品嘗集集鎮在地水果冰淇淋　蔡英文加碼訂購犒賞國軍弟兄

結訓了！中市創業育苗資源共享平台前進14所大學培養學生創業知能

台南麻豆文旦中秋節前銷售一空　農會展示加工品成果

美國西北木偶中心典藏展　雲林布袋戲館閃耀登場

台東+374　衛生局：符合中央訂定條件才算重複感染

台東縣創全國之先　中低收入戶老人生活津貼續列資格免申請

健全麥寮交通路網　麥寮鄉雲2線第二期拓寬工程今動土

屏東鄉親注意！9／20~21日停水23小時　9千戶受影響

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

楊丞琳甩海鮮風波「練舞到受傷」　腳趾纏繃帶仍滲血..赤腳上台

一拳超人當街打趴親妹！ 台中深夜驚動10警車衝場

不要命！大豹溪烤肉遇洪水 急流中收帳遭吼「人命要緊」

對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

大豹溪烤肉急流吞帳篷！　 女勸別收東西：人命要緊

重機4貼狂飆台61線　2幼童竟沒戴安全帽

非洲「兇猛路障」釀塞車 23隻獅子慵懶慢逛大街

潘瑋柏《披荊斬棘》狂吃28道菜　偷夾別人的..還跟吳建豪搶冰淇淋XD

國中妹貪快跨越分隔島！　害重機騎士撞上滑行30M

新北石門青農結合在地農友　許允銘創造甘藷全年經濟價值

三峽北大分館募集小愛書人　新北市圖推家庭親子閱讀

品嘗集集鎮在地水果冰淇淋　蔡英文加碼訂購犒賞國軍弟兄

結訓了！中市創業育苗資源共享平台前進14所大學培養學生創業知能

台南麻豆文旦中秋節前銷售一空　農會展示加工品成果

美國西北木偶中心典藏展　雲林布袋戲館閃耀登場

台東+374　衛生局：符合中央訂定條件才算重複感染

台東縣創全國之先　中低收入戶老人生活津貼續列資格免申請

健全麥寮交通路網　麥寮鄉雲2線第二期拓寬工程今動土

屏東鄉親注意！9／20~21日停水23小時　9千戶受影響

女友妹烤肉穿「小可愛＋真理褲」！躺沙發睡覺竟脫光　他當場看傻眼

狗爺爺雨天腳痛「怎麼上廁所？」　媽扛起45kg的牠：再重都不放棄

減肥餐餐水煮！營養師揭「盲從6大後果」　過來人嘆：很嚴重

曾捲欠債風波…劉至翰淡出2年「證實復出」！　狂操瘦身洩心聲

新北石門青農結合在地農友　許允銘創造甘藷全年經濟價值

三峽北大分館募集小愛書人　新北市圖推家庭親子閱讀

30億歐募資到位　供應鏈、銀行團、保險業挺CIP推離岸風電國產化

28億疫苗案泡湯因「中央買很多」？　柯文哲列商議過程嗆：次世代疫苗呢

張育成轉戰紅襪新環境　葉總分析面臨課題

顧客要求跟車拍照「找賤女人」！外送員傻眼：我沒有抓猴服務

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

地方熱門新聞

特斯拉車主疑爭搶充電樁互秀下限

宜蘭幾米小火車拆了！遇颱風就噴10萬

母鹿受難公鹿守護　山友淚相救

即／桃園市宣布：3個里「12日停課」

即／桃園市宣布：復興區正常上班上課

弟弟走失了！屏東男急報案　警及時尋獲

威天宮遭祝融　解州關帝廟辦祈福重建法會

「霹靂雲警素還真」雲林縣警局門口超酷公仔亮相

「梅花」進逼百貨公司招牌鬆脫

民調落差　謝辦要求公佈民調機構

台南機車車禍滑入小客車底

網傳屏東新園自來水水質有問題　台水回應了

邱莉莉：國民黨打擊員警士氣　打臉侯友宜嗎

國民法官上路　台東縣今抽備選2888人

更多熱門

關鍵字：

台中市創業育苗資源共享平台

讀者迴響

熱門新聞

精準預言女王離世！他預測「查爾斯三世駕崩時間」

29歲男BMW自撞2死！爸曝「兒打零工」：想買二手車代步

永和分屍案傳靈異！　「開天眼攝影」驚見死者就在哥哥身邊

通緝犯出席亡父葬禮　被警擊斃

房東最愛「房客職業」竟是它！

棒棒堂富少Monkey「新歡是涉毒網美」！曾藏1級毒品

陪試駕BMW M3喪命　合夥麻吉悲慟哀悼

屁孫活生生把阿嬤勒到窒息　拍攝者不救還冷笑

妹子為何暈8+9？　他列舉6大強項：在女生眼中全是優點

蘋果官方認證無殘值！兩款熱銷機被踢出舊換新名單

快訊／Loco宣布結婚：想跟她共度餘生！　甜認與妻子命運般重逢

桃園BMW跑車自撞「包樹」　2人無呼吸心跳

「超強運5星座」中秋過後旺到爆

短褲妹國道路肩爽遛狗！原因曝網拳頭硬了

家產2兆台幣…賭王千金點頭嫁消防員男友

更多

最夯影音

更多
虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲
楊丞琳甩海鮮風波「練舞到受傷」　腳趾纏繃帶仍滲血..赤腳上台

楊丞琳甩海鮮風波「練舞到受傷」　腳趾纏繃帶仍滲血..赤腳上台

一拳超人當街打趴親妹！ 台中深夜驚動10警車衝場

一拳超人當街打趴親妹！ 台中深夜驚動10警車衝場

不要命！大豹溪烤肉遇洪水 急流中收帳遭吼「人命要緊」

不要命！大豹溪烤肉遇洪水 急流中收帳遭吼「人命要緊」

對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面