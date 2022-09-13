▲結訓了！中市創業育苗資源共享平台前進14所大學培養學生創業知能。（圖／工策會提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市工策會整合14所大專院校成立「台中市創業育苗資源共享平台」，開設創業實戰課程，以創業團隊一對一輔導模式，協助指導大學生培養創業知能，2個月課程今天結訓。平台指出，受到疫情因素，這次課程原定預計招收25人，發布後迴響熱烈，吸引51人報名參加，組成6組創業團隊，展現年輕人的創業潛力。

工策會總幹事黃于珊指出，工策會今年整合包含中興、東海、靜宜大學、台中科大、台中教育大學、朝陽科大、嶺東科大、建國科大學、亞洲大學、虎尾科大、弘光科大、暨南大學、雲林科大、龍華科大等14所大學，建立跨校資源共享平台，除舉辦校際交流以及創業競賽，今年更增設「創業巴士」活動，帶領學員親訪台中各創業基地，與創業家實務交流。

協助推動平台的中興大學企管系教授林谷合指出，去年廣受好評的創新創業輔導課程，今年再升級為實戰課程，為期2個月的課程邀請來自各領域的優秀教師，針對草創初期團隊，提供一系列精實課程與輔導，課程結束組成顧問團隊，輔導學員完成營運計畫書，內容包含政府補助資源計劃書的顧問諮詢、營運計劃書撰寫的技術指導等，依照新創團隊需求給予專案協助的資源整合。