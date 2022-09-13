中捷藍線未審！盧秀燕嗆中央「為卡個人而卡台中」　鐵道局不忍了

▲台中市長盧秀燕為中捷藍線砲打中央。（資料圖／記者游瓊華攝）

記者李姿慧／台北報導

台中市長盧秀燕津今(9/13)在台中市議會備詢時砲打中央，指台中捷運藍線送審，中央卡18個月未審查，批「不該為了卡個人而卡台中280萬市民」。交通部鐵道局則反駁「卡盧」一說，指該案增加327.54 億元之責任歸屬及部分車站妥適性等仍未釐清，目前仍審查中，後續將依程序召開審查會議。

盧秀燕今表示，中捷藍送審18個月，交通部沒開過一次會，「可能創下所有縣市送捷運路線中央耽誤最久的紀錄；地方送審捷運計畫18個月、超過一年半沒有被審查，為什麼。盧秀燕更砲打中心嗆：「不要耽誤台中市的建設，不要卡台中市民」。

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對此，交通部鐵道局則指出，台中捷運藍線可行性研究於107年10月3日奉行政院核定。經台中市政府於110年3月4日提報綜合規劃報告，交通部迅即於110年4月7日辦理現勘及110年9月16日召開初審會議，台中市政府110年12月7日及111年5月11日提報綜合規劃修正報告書。

鐵道局強調，台中市府提報綜合規劃較可行性研究經費增加327.54 億元，必須釐清責任歸屬，另還有調整可行性研究部分車站位置之妥適性包括台中港站設站位置、沙鹿站與台鐵轉乘距離、正英站設站位置等相關議題，以及跟台鐵及其他捷運線轉乘規劃等意見，這些仍未釐清，鐵道局於111年7月29日將審查單位意見送台中市府補充修正，台中市府111年8月24日函送補充說明，目前鐵道局刻請各單位協助審查中，後續將循程序召開審查會議。

鐵道局指出，外傳中秋連假前台中市政府收到交通部鐵道局就捷運藍線之書面審查意見一節，與目前事實不符，鐵道局於連假前在111年9月8日係就捷運橘線可行性研究提出彙整各單位之書面審查意見，並預定於10月初就橘線召開研商會議。