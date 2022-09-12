台中房思琪案延燒！綠營癱瘓議會要求道歉　盧秀燕開嗆狼師

記者游瓊華／台中報導

台中市議會今天進行市長施政總報告並備詢，民進黨團磨刀霍霍，一開議就開轟市府對於台中狼師案處理方式不滿，舉牌湧向市長盧秀燕要求道歉，杯葛議事，國民黨反批綠營浪費公帑，整個議事堂一團亂。盧秀燕也強調，「只要你敢犯，我就一定辦！」

▲狼師案延燒！綠營癱瘓市議會要求道歉，盧秀燕強調，惡有惡報，敢犯就一定偵辦。（圖／記者游瓊華攝）

▲狼師案延燒！綠營癱瘓市議會要求道歉。（圖／記者游瓊華攝）



今天黃姓校長發出聲明為自己喊冤，當中還公布了與教育局長的對話，民進黨議員周永鴻率及蔡耀頡怒批，局長乾脆公布所有調查過程的LINE訊息。民進黨團大喊市長道歉，教育局長下台，並高舉看板，圍住盧秀燕；國民黨團也舉牌高喊「公帑別浪費，我們要開會」、「愛台中，要開會」手板反制。

▲遭指控為狼師的黃姓校長今天發出千字聲明為自己平反，當中還公布了自己與教育局長對話截圖。（圖／記者游瓊華攝）



盧秀燕表示，惡必有惡報，台中市絕對不容許為非作歹，只要你敢犯，我就一定辦！盧秀燕強調，教育局4月下旬接獲檢舉後，5月5號立即召開性平會臨時會，並成立調查小組，專責調查25年前的案情。期間，歷經至少5次約談當事人、關係人、行為人等，性平會最終決議懲處黃姓校長「解聘、永不錄用、沒有退休金。」

▲上午議事一度遭癱瘓，盧秀燕開嗆狼師，惡有惡報，敢犯就一定偵辦。（圖／記者游瓊華攝）



另外，針對是否有其他潛在的受害者，盧秀燕指出，市府更將此案移送法辦，並對黃師待過的學校，教過的學生，廣發調查信，已超過2000多封，相關回收信件，若有指證，也會一併移送檢調查閱，盼望將他繩之以法。