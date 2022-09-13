梅花最新警戒區出爐！熱低估今成颱「南瑪都」　北轉角度是關鍵

記者李宜秦／台北報導

中度颱風「梅花」持續影響，中央氣象局表示，隨著颱風北上，海上警報警戒區域縮小至北部海面，預計將於今日傍晚前後解除警報，不過今日北部、東北部、中部山區仍有雨，必須等到今晚颱風逐漸遠離，天氣才會恢復穩定。另台灣東方的熱帶低壓預計有機會於今日增強為颱風「南瑪都」。

▲海上有三大熱帶系統，從左而右是颱風梅花、熱帶低壓TD17、颱風莫柏。（圖／氣象局）

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氣象局簡任技正伍婉華表示，梅花位於台北東北東方280公里海上，未來將持續加快往北北西移動，目前暴風圈已離開東北部海面，海上警報警戒區域只縮小至北部海面，若颱風依照預定路徑移動，有機會在今日傍晚前後解除警報。

今日北部、東北部整天斷續有陣雨，其他地區也有間歇性陣雨，颱風環流移入時，可能出現瞬間強降雨，環流影響結束時則會出現降雨空檔，今晚到明日颱風逐漸遠離，各地雨勢都會減緩，尤其北台灣天氣會明顯趨穩。

▲熱帶低壓可能於今日增強為颱風南瑪都。（圖／氣象局）

氣象局持續發布豪雨特報，苗栗以北、東北部、台中山區有局部大雨，苗栗以北山區、宜蘭山區有局部豪雨，另花東位於颱風背風面，可能出現36度以上高溫。

另外，目前海上還有另外兩個熱帶系統，包括颱風「莫柏」，未來將會增強並往北北西移動，對台沒有影響。台灣東方還有一個熱帶低壓，今日有機會增強為颱風「南瑪都」，之後會以緩慢速度北移，再往西北轉，至於北轉角度是否使該系統更接近台灣，造成間接性天氣影響，都須持續觀察。

▲颱風海警警戒區域縮小至北部海面。（圖／氣象局）

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