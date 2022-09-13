快訊／陳時中「滷肉飯文」爆盜圖！　部落客回應了

▲小編承認，誤用了部落客的照片。（圖／翻攝爆料公社公開版）

記者周亭瑋／綜合報導

民進黨台北市長參選人陳時中昨晚一篇「滷肉飯文章」，被抓包疑似盜圖，儘管小編解釋道歉，聲稱是誤用，仍擋不住輿論嘲諷。而苦主部落客「小可愛與阿貴」則留言回31字；稍早《ETtoday新聞雲》記者私訊本人，但對方不方便回應，只說了「不好意思。」

繼免治馬桶廣告惹議、怒喊告網友後，陳時中團隊又再次出包，昨晚該粉專PO出宵夜文，介紹位於萬華加蚋仔的家香味食堂；沒想到，被眼尖網友發現，有張美食照竟是盜用部落客的照片。

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苦主「小可愛阿貴」就留言笑虧，「阿中啊！聽說我的照片被你盜用了，母湯唷...都已經去了！怎麼沒有團隊幫忙拍？」

對此，團隊小編急滅火道歉，表示「昨日撰寫陳時中拜訪家香味店家一文，確認菜色資料過程中，因不慎將百萬人氣部落客小可愛阿貴拍攝圖片與團隊攝影所拍攝圖片混用上傳，導致貼文時錯置，影響部落客的權益，更傷害阿中形象。錯誤已經造成，鄭重地向所有人對不起，我們已主動與部落客聯繫，致上十二萬分的歉意，並向長官自請處分。」

▲部落客現身留言區。（圖／翻攝自臉書／陳時中）

而原本的萬惡宵夜文，也瞬間成了撻伐現場，網友們紛紛狠酸「誤用是類盜用嗎」、「這也可以翻車，真不敢想像讓你當市長後，會把台北搞爛成什麼樣子」、「第三張圖好厲害的擺盤，蔥花跟香菜的位置，跟2年前部落客拍得一模一樣欸，老闆真會撒，還有滷肉淋得位置也一樣，這是機器人做的吧」、「又刷新我的三觀」、「刪了，小編起床了」。

另外，《ETtoday新聞雲》記者也私訊小可愛阿貴，但當事人不方便回應，表示「不好意思。」

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