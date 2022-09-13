美和科技大學董事長劉忠志　捐贈學校20人座中型巴士

▲美和科技大學校長劉忠志(左)捐贈一輛中型巴士給校方做公務車 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東美和科技大學董事長劉忠志有鑑於受少子化的衝擊，教職員工團隊常不遠千里，代表學校參與校外活動及招生宣傳，為了減少同仁交通往返的不便與辛勞，日前捐贈一部20人座中型巴士，作為該校公務使用，以行動支持同仁不畏風雨地分享美和的好，讓更多人知道。

劉忠志表示，108年初到美和科技大學時，所看到的人與校園環境都很美好，美和是全國第一所以護理起家的學校，56年的歷史，這是使命不是包袱，是社會大眾所信任的優秀品牌。他相信學校還有許多潛能可開發，只要全校同心一致，沒有做不到的事。全校教職員的態度，會一起決定美和的未來。

校長王建臺說，劉董事長的奉獻精神令人感佩，今年年中才與其夫人、也是屏東太平洋百貨董事長黃雀捐贈新台幣20萬元贊助美和科大女子籃球隊，今年開學再捐贈中型巴士給學校。劉董事長具智慧責任與愛心，帶領學校董事會全力支持學校的辦學理念，新學年度更親自出馬為學校攬才，成功邀請曾任16年國立大學校長的古源光教授到學校擔任講座教授，在學校的經營方面提供其寶貴經驗。

王校長說，誠如古源光講座教授所言，劉董事長帶領的董事會與其他私校最大的不同，是與教職員站在同一陣線，這也是美和科大永續經營的關鍵。