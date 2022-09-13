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國內本土登革熱升溫　屏東衛生局：有疑似症狀儘速就醫

▲屏東縣政府 。（圖／資料照）

▲屏東縣政府 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

疾病管制署昨(11)日公布國內新增4例本土登革熱病例，4名個案近期均無國內外旅遊史，主要活動地點以高雄市前鎮區住家附近為主，均因居住地鄰近9月10日公布個案，於接受擴大採檢後確診，且病毒與該市其他案均屬登革病毒第一型，研判屬同起群聚感染。

高雄市登革熱疫情升溫，已累計8例本土登革熱案例，高雄市與屏東縣民眾日常生活往來互動頻繁，提醒民眾前往高雄市疫區活動應小心防範，加強防蚊措施。

依據疾管署統計，國內今(2022)年截至9月12日累計10例登革熱本土病例，分別為高雄市8例及台中市2例。另依監測資料顯示，國際登革熱疫情上升，鄰近之東南亞/南亞多國包括寮國、斯里蘭卡、越南、菲律賓、泰國及馬來西亞疫情處高峰或持續上升，並高於去年同期。

衛生局表示，目前時序正處於登革熱疫情好發期，隨新冠疫情社區化，邊境管制逐步鬆綁，國際登革熱疫情嚴峻，鄰近國家如越南、寮國、菲律賓、泰國等疫情均處高峰或持續上升，如登革熱隨民眾自流行地區入境，約5至7天潛伏期後，於登革熱病毒血症期間，經由環境中孳生的埃及斑蚊或白線斑蚊叮咬，便會造成登革熱病毒在社區傳播。提醒入境民眾登革熱一些症狀與COVID-19症狀相似，應提高警覺儘速就醫。

衛生局呼籲，受颱風接近影響，國內各地持續有降雨機會，且病媒蚊僅需0.5公分積水即可繁殖，請民眾雨後應加強住家戶內外環境整頓及孳生源清除，落實「巡、倒、清、刷」，尤其屋頂雨水槽、排水溝、桶缸盆甕等積水容器；若需長時間在戶外活動，請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑；如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並告知活動史，以利醫療院所即時診療及通報。有關登革熱相關資訊可至疾管署全球資訊網(https://www.cdc.gov.tw)查閱，或撥打免付費防疫專線1922(0800-001922)洽詢。

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