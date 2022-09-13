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阿卡貝拉音會9／24屏東藝術館開唱　熱烈售票中

▲Paiwanpella 排灣貝拉 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲Paiwanpella 排灣貝拉 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

去年因新冠肺炎疫情影響停辦，一年一度的屏東阿卡貝拉音樂會9月24日於屏東藝術館登場，14團輪番開唱，從長輩組成的樂齡團、唱客家民謠的藍衫團、爵士風格的樂團、以及國中小學生為主的少兒團，橫跨8到80歲的團員們齊聚一堂演出。

▲Paiwanpella 排灣貝拉 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲Paiwanpella 排灣貝拉 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

屏東縣政府文化處表示，演出內容結合今年出版的阿卡貝拉合輯「歸來．返去」，透過不同年齡的人聲演唱，交織出「家」在生命歷程中的各種面向。

專輯歌曲選自華語流行音樂中的經典，邀請知名音樂家重新編曲製作，由縣府培訓的阿卡貝拉團隊遴選阿緱囝仔、LA BEE彼、寶齡爵仕、SURE等4團，以1年半的時間共同錄製的翻唱合輯，將同步於音樂會現場販售。

文化處說，縣府推動人聲樂團培訓計畫， 12年下來，共成立14團，學員年齡涵蓋老中青，還有客家、排灣等不同文化特色人聲樂團，不但年齡層最廣，而且樣態也最多元。

這次演出團隊：[超世紀]、[大襟衫]、[補給艦]、[寶齡爵仕]、[LA Bee彼]、[Acapassion]、[脩禮記]、[SURE]、[T.K.T停看聽]、[Paiwanpella排灣貝拉]、[Our song]、[Star’s echo]、[阿緱囝仔]、[New Style]。

音樂會將於9月24日下午2點30分於屏東藝術館售票演出，全區票價200元，目前票房已逾7成，喜歡阿卡貝拉獨特演唱風格的樂迷朋友，請洽OPENTIX兩廳院文化生活，或「屏東藝遊」官方臉書粉絲團查詢。

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