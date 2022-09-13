金正恩又有新妹子！神秘女陪侍左右　與金與正、緋聞女友同框

▲ 金正恩最近身邊多了一名妹子。（翻自《朝鮮日報》）

圖文／鏡週刊

北韓最高領導人金正恩的生活一直瀰漫神秘色彩，最近就被發現，金正恩身邊多了一名新妹子，隨侍在側，但這名妹子的真實身分為何，仍然是個謎。

據南韓《朝鮮日報》報導，金正恩在本月8日出席北韓開國74周年的活動，相關畫面也在北韓官媒《朝鮮央視》播放。不過南韓方面就發現，在畫面中出現一個新面孔，是一名身材豐腴、長相清秀的女生，外表還神似「女版金正恩」。

▲這名新妹子外表神似「女版金正恩」。（翻自《朝鮮日報》）

▲新人（中）還和金與正（左）及玄松月同框。（翻自《朝鮮日報》）

畫面可見，這名女生陪侍金正恩左右，甚至在會場的座位安排上，這名女生和金正恩妹妹「女帝」金與正，以及緋聞女友玄松月同框。由於金與正和玄松月，目前都是金正恩最得力的女性政治助手，因此這位女生能和權力核心層同框，可見地位非同一般。

▲新妹子疑似在今年4月曾經登場過。（翻自《朝鮮日報》）

不過目前仍未知這名女生的實際身分為何，也未知和金正恩有何關係，但新妹子的出現，已經引發外界揣測與關注。報導也指出，在今年2月和4月，金正恩於公開活動中，也發現他身邊多了一名「新妹子」，但這位女性和這次出現的女性是否為同一人，仍有待進一步了解。





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