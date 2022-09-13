代理教師遭霸凌輕生亡！善良事蹟曝　夫沉默1年首發聲

圖文／鏡週刊

截稿前，陳老師的丈夫發來一段長文悼亡妻，我們全文刊登。

我所認識的陳老師

一開始會認識我太太，是因為她一直是我們班上的第一名，後來也是全班第一名畢業。第一名畢業的獎狀還掛在她老家。

陳老師是那種看到老婆婆要過馬路，會主動上前攙扶的人；是進出電梯會詢問別人要上幾樓，幫忙按按鈕的人；在吳鳳科技大學工作的時候，開車到吳鳳，見到有些學生從民雄車站徒步走到吳鳳，她也會主動詢問學生是不是要到吳鳳，然後載不認識的學生到校。中國汶川大地震、日本311大地震，她捐款從不缺席。過去她擔任服務學習組組長，在校外接觸到弱勢，總是把一些她的衣服和小朋友穿不下的舊衣直接寄給弱勢家庭。我曾經問她為什麼不把衣服放舊衣回收箱就好？她回我說，她見到這些弱勢家庭她很心疼，想直接盡一些力量。

陳老師就是那種你和她講5分鐘話，就知道她溫柔善良的那種好人；是那種我們在書本和童話上看到的善良女孩，然後發生在現實的世界中。她在工作上認真負責，得到所有長官的稱讚，也得到下屬的尊敬和感謝。她離開後，曾有她的下屬想驅車北上，就為了上1炷香，和她的靈位說說話。

▼陳老師留下的其中一本繪本，書名是《老師喜歡你，因為…》。



之前她在某國小服務，就常為了教自然科學以及體育課，和我討論並做教具的演練，那時候我還開玩笑問她：「妳上體育課，這些教具不會是自己買的吧？」她當時當然和我說不是。一直到她離開前，我總是2、3天就推著推車，到樓下管理員室搬她買的書籍和教具。

有時看她為了學校的事情總是工作到很晚，也有和她提過其實不用這麼辛苦，回家帶小孩就好。但我同時又看到實現志向的她每天都很快樂，晚上一家3口一起吃晚餐的時候，她總是會嘰嘰呱呱和我說今天學校發生什麼事情，因為講得太投入，還被小朋友說：「媽媽講話太大聲了。」

她會和我分享與討論學校裡的大小事，卻從來不會透露學生的個資，姓名以及特徵等，都不會讓我知道。我想，這也是她對於學生個資在教師晨會上被透露，感到這樣不滿的原因。

監視器事件，更是她在2021/9/4禮拜六主動到學校加班，才會發現校長讓廠商進來教室裝監視器。到嘉北國小後，她變得更加忙碌，陪小孩子睡著後會再起身到客廳備課到深夜（因為書房已經放不下她買的那好幾箱教具與書籍了）。看到她忙碌卻快樂，我曾經以為這樣對她也不錯，能夠自我實現。

對她來說，這些剛從幼兒園畢業要進入小學的學童，就像是自己的孩子般。剛要踏入陌生的校園，有好多的不適應與緊張。於是她又再去買好幾本繪本，花好幾個晚上，掃描部分頁面，然後做成PPT，再搭配ocam軟體，親自錄音，然後上傳雲端之後，再傳連結給學生的家長，讓他們在學生入學前就開給小朋友看，以減緩小朋友的焦慮。好幾本書我都還印象深刻，像是 《陶樂蒂的開學日》《我的新老師是巫婆嗎？》《上學去 小學生的生活和安全圖鑑》。這些檔案我還留著，等到我和她的小朋友要上小一的時候，會給他聽、讓他看，讓已經不在的媽媽能再陪伴他度過這一段時期。

陳老師離開後，我打開她的筆電，看到她製作的所有檔案，真的是讓我既驚嘆又欽佩。 這些學生如果讓她帶個1年，他們的生命會因此而改變。

在教室內安裝監視器，只為了監視某位學生，這對於如此愛護學生的她來說，完全違反她的教育理念。她當天有跟我說，她可能無法在嘉北繼續帶這些學生了，我很心疼她，也支持她的決定。

我原本以為我們可以慢慢忘掉嘉北監視器的事情…沒想到發生教師晨會事件。這樣在全校老師面前公開的質疑與指責，這對如此優秀、自我要求嚴謹、認真負責的陳老師來說，是她無法承受的巨大傷害！

她離開後，除了極端的悲傷，我是如此的憤慨以及感到不平，但我一直很清楚當下必須做的事情，那就是盡一切的努力來陪伴遭逢如此巨變的小孩。我沒有多餘的心力能在她的事件上為她做什麼，很感謝姨丈、阿姨以及大哥他們所做的努力，看到他們鍥而不舍追求她的公義，我很是心疼。

1年來我努力地修復小孩受傷的心靈，帶著他四處體驗世界，每天讀繪本和科普書籍，和他一起討論生命的消逝與繁衍，讓他感受真實世界的奇幻與美麗。現在，我和她的小孩，是一個善良懂事且聰明的小朋友，得到幼兒園所有老師的稱讚。每天拉著我要讀書，捨不得睡覺，他說他想要認識這個世界更多…更多…我很珍惜現況，因此很擔心現狀可能發生改變。

未來，我也會繼續陪伴他學習成長。我只有這個心願，把小孩照顧好、教育好。就如同我說過的，這是我對她愛的實踐。

陳老師的丈夫 2022/9/7

《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



鏡週刊關心您，再給自己一次機會：安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980



更多鏡週刊報導

【鏡相人間】死了一個代理老師之後

【代理老師之死番外篇】代理教師薪資權益差 教團：「窮不能窮教育，政府願不願意花錢在老師身上？」

【代理老師之死1】代理老師輕生一年 家屬慟：自費兩萬買教具開學後竟成遺物