男友中秋烤肉拒幫剝蝦！她翻桌逼下跪：送哀鳳14才原諒

▲女網友因男友沒有幫忙剝蝦而不悅。（示意圖，Pixabay）

圖文／鏡週刊

中秋烤肉也能是照妖鏡？一名女網友上週末到男友家烤肉，只因男友沒像平常一樣替她剝蝦，一怒之下竟直接翻桌害大家都沒得吃，還要男友當眾下跪道歉才肯罷休，理直氣壯的態度讓網友全看傻，形容是「公主癌末」沒藥救，結果女網友竟發文反嗆，要批評者有本事就別匿名罵人。

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原PO日前在臉書「匿名2公社」透露，與男友交往一年裡，每個月都要過情人節，且禮物須要滿3千元才夠有儀式感，怎料男友最近卻說不想每個月花錢送禮，惹得她很不開心，「要不是他那天下跪跟我道歉，我早就跟他分手了！」原PO也自豪跟男友出門從不帶錢包，令妹妹羨慕不已，直言「畢竟女人就是要把自己的架子端起來，男人才會對妳好！」

▲女網友到男友家中烤肉。（示意圖／pixabay）

不過可能是男友已經容忍到了極限，想找個機會分手，週末中秋烤肉沒像平常一樣替原PO剝蝦，氣得她公主病發作…原PO抱怨，去到男友家烤肉，對方竟吃錯藥叫她自己剝泰國蝦，「夾過來要給我吃，我整個問號？沒有剝要我怎麼吃？」

沒蝦吃怎麼能忍？原PO一氣之下把所有烤肉的東西推翻，「反正我不能吃，那就大家都不要吃！」男友見狀罵她別無理取鬧，原PO竟當著一家人面前說「要我不要鬧可以啊！你跟平常一樣當眾下跪要我原諒你、我就不鬧了！」離譜至極的言行讓男友哥哥看不下去，阻止弟弟下跪後直接要兩人分手，要原PO離開。

可出門吃喝都由男友買單的原PO哪有錢回家呢？於是要求男友出車錢，卻遭對方父母阻止，令原PO難以置信「我真的沒遇過這麼荒唐的一家人！」認為男友為了顧及面子不替她剝蝦，是該考慮放生了，但原PO打算再給男友一次機會，說只要9月情人節送她一支iPhone 14就勉強原諒，可男友自烤肉後音訊全無，似乎鐵了心要擺脫她。

貼文一出立刻刷新網友三觀，紛紛留言「奇文共賞…」「沒有公主命，只有公主病」「這應該癌症末期了吧？」離譜的情節也使不少人懷疑，如果不是在反串就是幻想文。結果原PO又另闢戰場，反嗆質疑她的網友才是在幻想，「我男友沒有幫我撥蝦子本身就不對了，我叫他下跪又怎麼樣？要不是你們女人的架子沒端起來，會被男人欺負？會被婆家欺負？」並強調每個月都有情人節，要大家自己去Google，「不要你們自己沒本事就罵我公主病，有本事你們公主病看看！」堅決捍衛自身價值觀。







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