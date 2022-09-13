驚見永和分屍案死者　「開天眼攝影」還原那幕：沒頭沒手腳

▲曾開天眼的電視台攝影記者，在警局前聞到屍臭味，更驚見死者現身。



圖文／鏡週刊

新北市永和區本月初發生分屍案，1名73歲的梁姓男子，不滿同住的54歲小弟借錢4萬多元不還，加上認為弟弟「強佔」3個房間居住，害他每月損失8千元房租收入，新仇舊恨下，凌晨趁他熟睡之際，持水果刀刺向心臟，一刀斃命。

梁嫌行兇後，意圖分屍把屍塊扔進焚化爐內焚燒滅證，但被死者1名女性友人報警破壞他的滅屍計畫，梁嫌見警方找上門，當天晚間，死者大哥拖著行李，坐上一班前往台北市的公車。

警方調查，梁除了步行，就是搭公車，出沒的地方雖然都在永和及台北市公館商圈一帶，但行蹤不易掌握，還疑似為了避免招搖，把隨身的紅色行李箱寄放在公館某超商，之後再轉搭公車到台北車站閒逛，由於行李箱很久沒人來拿，超商店員覺得怪，於是向警方報案。

▼警方在台北市公館某超商內，找到凶手寄放的紅色行李箱。



警方研判，梁姓大哥應該還會回超商拿行李，因此派人埋伏，果然在隔天下午4點，順利將他逮捕，他也當下認罪，但被押上車時，則頻頻提醒警方：「我還有一個包包，紅色的，裡面有鈔票的！」深怕自己隨身攜帶的16萬元現金會不見，這種不怕被抓，卻怕錢不見的態度，讓警方直搖頭。

離奇的是，警方準備將梁男押回永和分局偵訊時，1名電視台W姓攝影記者坐在分局門口等待連線，沒想到卻突然聞到屍臭味，他抬頭一看，竟看到死者出現在分局旁，似乎是在等哥哥。

▼凶手（箭頭處）曾到賣場買刀，被監視器清楚拍下。



曾開天眼的W記者告訴本刊，死者的影像不太清晰，身旁有一團雲霧，至於他怎麼知道是死者？W記者說：「就沒頭、沒雙手、沒右腳，不是跟死者一樣嗎？」

不久，梁男被帶回永和分局，面對媒體詢問殺人動機，他態度冷靜回答：「他（死者）欺負我！1個人住3間房，跟我借錢也不還！」稍做休息後，梁正式接受偵訊，犯案輪廓也逐漸浮現。



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