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社會 社會焦點 保障人權

遺言提到「她」！代理教師輕生亡　媽想到最後的話每天哭

陳老師的哥哥陳觀心近日接受訪談。他說妹妹留下大量繪本、教具，家屬送了許多給人，1年都還沒送完。

▲陳老師的哥哥陳觀心近日接受訪談。他說妹妹留下大量繪本、教具，家屬送了許多給人，1年都還沒送完。

圖文／鏡週刊

9月7日，陳老師需當天離職，她向校長請假，不打算出席教師晨會。校長回訊：「妳需要參加。」上午8時5分，趙校長當至少數十名教職員面前，要求陳老師向所有人公開說明離職原因、對質監視器事件裝設經過。校長並當眾說：「我一開始在電話裡面就告知妳，裝監視器是因為這個學生有問題。」等，在全校教師面前揭露該班「有問題」的學生姓氏，並細數開學日，陳老師的三件「疏失」，時間長達20分鐘。

校長召開晨會　數落疏失

家屬提供死者留下的錄音顯示，趙校長檢討陳老師相關疏失時，公然問她：「我們影片都可以呈現哦，當時都還在廣播，整個走廊就只有一年某班的同學出來，針對這件事情，我或其他行政同仁，有對妳有什麼指責嗎？」陳老師答：「我並沒說學校對這件事有…」校長打斷：「妳只要回答是有，或是沒有。」陳老師答：「我可以有更多論述啊。校長妳不需要浪費其他老師的時間在這邊…」校長說：「因為妳的事件，對我的領導會有影響。我從來不會覺得這種事情是浪費時間。」

這場教師晨會，讓陳老師倍感受辱。當晚，她傷心離開嘉北國小，央求哥哥陳觀心（化名，46歲）協助，轎車跑了四趟，載走她為學童們準備的繪本與教具。陳觀心回憶，當天他到警衛室，一名不認識的教師對他說：「你們可以去申訴。」當晚，陳老師開始不停哭泣，自認遭職場霸凌、公開羞辱。

▼去年8月底，陳老師開心打掃布置教室，並上傳截圖「成果」到家族群組。圖為她當時的教師座位。

去年8月底，陳老師開心打掃布置教室，並上傳截圖「成果」到家族群組。圖為她當時的教師座位。（家屬提供）

9月8日，陳老師不甘受辱，向嘉義市政府、教育部國民及學前教育署、勞動部職業安全衛生署、總統府投訴職場霸凌，並將相關事實公開於媒體。

9月10日，媒體報導「不滿教室裝監視器！女老師槓上女校長控離職前還遭霸凌」。

9月11日，時任校長接受電子媒體訪問，稱加裝監視器，是因「有同學回去跟家長講說，她莫名其妙頭髮被人家剪，到後來那件事情一直都無法釐清，（所以）才會做監視器。」開始有耳語導向：陳老師帶班不力。然而陳老師、她的家屬、民代查證後的事實是，剪髮事件與加裝監視器絲毫無關—該班的剪髮事件發生於9月7日，家長事後發現才詢問校方，晚於校長加裝監視器的9月4日。

與此同時，相關新聞在地方社群「綠豆嘉義人」上發酵。輿論分二派，其中一部分質疑校長做法：「如果是正式教師，校長一樣會裝嗎？」「我是家長我也不給裝，實境秀嗎？」而另一派留言，有人指責陳老師是「笨蛋」、認為班級裝監視器是保護老師，還有網友說：「老師怕什麼嘛？裝個監視器而已。」

▼死者家屬表示，陳老師與家人關係緊密，也重視對孩子的教育、教養。

【代理老師之死2】不滿遭強裝監視器而辭職　代理老師遭校長要求「向全校老師說明離職原因」

　

社群陳述心聲　網友霸凌

據家屬轉述，陳老師看見留言，精神崩潰，接著發訊給綠豆嘉義人版主，版主亦協助公開轉發：「看完網友留言，我很傷心難過。我不是完美老師，但絕對是還不錯的老師。」「監視器是為了監控本班特定學生，故本人認為不妥，向校方提建議，校長說不裝如果出事，校長和行政端都不會理會，但我也沒有任何選擇權、反駁權，校方堅決要裝監視器。我認為此違反教育意義，更可能侵犯學生隱私權、肖像權，故選擇離開與本人理念不合之學校。」

9月12日，陳老師行文嘉義市政府教育處，投訴：「抗議校長說謊。」她帶孩子回娘家，傷心問媽媽要不要看看網路上，大家怎麼罵她？她說：「校長如果不開晨會侮辱我，我就會惦惦離開。」這句話成為她與媽媽最後的對話。陳母精神崩潰，至今每天哭泣，前述對話由陳觀心轉述，「每次我媽提到這個，就會哭。那個是遺言啊。女兒跟她講最後的話。」

9月13日一早，陳老師丈夫發現妻子輕生。陳老師留了紙條：「不急救，不裝葉克膜，不要儀式，不要葬禮。」經急救，仍然不治。綠豆嘉義人相關討論串，開始有人刪除謾罵陳老師的留言。有網友故意貼上被刪掉的留言備分，指控霸凌者：「這件校園霸凌事情真相到底是什麼？難道隨著女老師的自殺就掩蓋過去了？」「言語霸凌真的很恐怖，希望大家留點口德。」

時隔一年，我們聯繫綠豆嘉義人管理員，版主證實，曾收到陳老師數封訊息，其中一封寫：「我已強調，班級裝監視器是針對『特定』學生一直且持續拍攝。你去7-ELEVEn，攝影機不會一直拍你，你在辦公室或走廊，攝影機也不是一直跟著你拍。我也是家長，教室裝監視器本應該有義務告知家長並說明裝設理由，而且裝設監視器絕對不能針對特定幾個學生拍攝，針對性的拍攝，就如同監控某一個人，你是家長，若你的孩子整天被攝影機對著拍，從上學拍到放學，你想要這樣嗎？不覺得心疼嗎？」

《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

鏡週刊關心您，再給自己一次機會：安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

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