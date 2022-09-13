今年沒颱風來台灣「不算什麼」　那一年才狂！34個全閃過

▲1964年西北太平洋共生成34個颱風，結果全部繞過台灣。（圖／翻攝賈新興臉書）



記者陳俊宏／台北報導

今年至今西北太平洋共生成13個颱風，沒有颱風登陸台灣，時間拉長到近3年，也沒有颱風來台灣。對此，氣象專家賈新興今天（13日）表示，這不算什麼，1964年那一年才狂。

▼今年颱風路徑圖。（圖／翻攝賈新興臉書）



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賈新興在臉書貼出今年和1964年的颱風路徑圖，1964年西北太平洋共生成34個颱風，結果全部繞過台灣，宛如台灣有「防護罩」。許多網友留言，「這我已經不知道要說什麼了，那些颱風太目中無台灣了」、「開了AT力場」。

台灣近3年來沒有颱風登陸，上一個登陸台灣的颱風是2019年輕度颱風「白鹿」，它8月24日從屏東縣滿州鄉登陸。對此，氣象專家李富城12日解釋，近三年來，颱風為什麼都不到台灣來，是因為太平洋高壓型態變了。

李富城說，過去聖嬰現象，太平洋高壓範圍是一個圈圈，颱風會在高壓邊上走，總會走到台灣來；這三年都是反聖嬰，高壓排列的型態變了，往後縮變成南北向，颱風在高壓邊緣走，這樣颱風要來台灣的確是滿難的，過去3年都是偏北侵襲日本或韓國，太平洋高壓的變格對颱風影響滿大。

▼台灣近3年來沒有颱風登陸，上一個登陸台灣的颱風是2019年輕度颱風「白鹿」，它8月24日從屏東縣滿州鄉登陸。（圖／氣象局）



▼李富城說，過去聖嬰現象，太平洋高壓範圍是一個圈圈，颱風會在高壓邊上走，總會走到台灣來。（圖／翻攝李富城YouTube）

▼李富城表示，這三年都是反聖嬰，高壓型態變了，往後縮變成南北向，颱風在高壓邊緣走，很難來台灣。（圖／翻攝李富城YouTube）

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