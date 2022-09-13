本土狂飆4.6萬例！昨發出8816人份口服藥「創6／27以來新高」

記者嚴云岑／台北報導

中秋連假後疫情回升！中央流行疫情指揮中心今（13）日公布新增4萬6795例本土病例，創下8月中以來新高，連帶口服藥物領用也創新高，昨日共發出8816人份藥物，創下6/27以來的新高。醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前口服藥物充足，庫存量都有2個月以上，後續會持續添購，讓庫存量到年底無虞。

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）



[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心統計，昨日共發出6853人份倍拉維與1963人份莫納皮拉韋，6/27的口服藥物發放量為9187人份，昨日發放量已逼近高點。

指揮中心表示，今日新增之46,795例本土病例，為21,734例男性、25,047例女性、14例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(9,618例)，臺中市(6,081例)，臺北市(5,619例)，桃園市(4,519例)，高雄市(3,928例)，臺南市(3,028例)，彰化縣(2,217例)，新竹縣(1,329例)，屏東縣(1,304例)，雲林縣(1,157例)，苗栗縣(1,156例)，宜蘭縣(1,059例)，新竹市(961例)，基隆市(926例)，南投縣(910例)，花蓮縣(833例)，嘉義縣(819例)，嘉義市(550例)，臺東縣(374例)，澎湖縣(193例)，金門縣(187例)，連江縣(27例)。

指揮中心指出，今日新增17例本土病例死亡個案，為9例男性、8例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、12例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月26日至9月10日，死亡日期介於9月1日至9月10日。

▲9/13口服抗病毒藥領用統計。（圖／指揮中心提供）

►台灣首賣！日本原汁原味【花月嵐】大蒜拳骨拉麵禮盒組搶購中！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！