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快訊／今本土+46795！新北飆破9千例　各縣市確診分佈曝

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增46,795例本土個案，是8月中以來這波確診數字最高，另增256例境外和17例死亡。本土個案以新北9618最多，其次依序為台中6081例、台北5619例、桃園4519例、高雄3928例和台南3028例。

▲▼9/13中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

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今日新增之46,795例本土病例，為21,734例男性、25,047例女性、14例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(9,618例)，臺中市(6,081例)，臺北市(5,619例)，桃園市(4,519例)，高雄市(3,928例)，臺南市(3,028例)，彰化縣(2,217例)，新竹縣(1,329例)，屏東縣(1,304例)，雲林縣(1,157例)，苗栗縣(1,156例)，宜蘭縣(1,059例)，新竹市(961例)，基隆市(926例)，南投縣(910例)，花蓮縣(833例)，嘉義縣(819例)，嘉義市(550例)，臺東縣(374例)，澎湖縣(193例)，金門縣(187例)，連江縣(27例)。

指揮中心指出，今日新增17例本土病例死亡個案，為9例男性、8例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、12例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月26日至9月10日，死亡日期介於9月1日至9月10日。

▲▼9/13新增病例。（圖／指揮中心提供）

▲9/13新增病例。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，今日新增256例境外移入個案中，為131例男性、125例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(13例)，英國(6例)，馬來西亞(5例)，印尼、土耳其及美國(各4例)，泰國及荷蘭(各3例)，柬埔寨、挪威、香港、新加坡及日本(各2例)，匈牙利、希臘、北韓、澳大利亞及義大利 (各1例)移入。另199例感染國家調查中。入境日期介於今年8月14日至9月12日。

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