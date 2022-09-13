一票衝iOS 16！iPhone用戶凌晨回報災情　「正反心得」曝光

▲蘋果iOS 16正式版今日發布。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

蘋果iOS 16正式版今（13）日發布，不少用戶第一時間就更新使用。就有網友凌晨1點多在PTT的iOS板上發情報文，吸引一大票蘋果用戶留言，有的回報災情，也有人大推「升級感覺順很多」、「感覺像又換了新手機 XD」，話題引發熱論。

有網友以「iOS 16 正式版」為題分享情報文，大約在凌晨2點出頭，就有人在留言處開始回報。首先，不少用戶都遇到一個狀況，「有人更新後，APP store媒體服務條款一直錯誤的嗎」、「媒體服務條款錯誤+1」、「一直更新失敗QQ」、「錯誤+1，iPad和iPhone都一樣！」不過隔了大約1小時，這部分的災情似乎就解決了，「條款錯誤已解決」、「已經修好了。」

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更新完畢後，其他人則陸續留言，「12 Pro用起來感覺慢一拍，合庫不能用無誤」、「13 Pro max，更新後網路只有4G」、「XS max更新16，反應有變得頓一點喔！供參」、「個人拿iPhone 8 Plus，但覺得升16的滑動順暢感差了一點。如果不care的話還好。」

其中，最多網友提到的就是電量問題，「看到電量，發現超級耗電，是心理作用嗎」、「我8+耗電有感」、「升級使用手機耗電變有感啊啊啊啊」、「更新後有感變慢+耗電。」不過，有人認為耗電的部分不能太快下定論，「升新版耗電正常的，一週後觀察看看」、「升新版後等一個禮拜後，再來說耗不耗電，初期一定耗電。」

▲不少人覺得升級後耗電有感。（示意圖／記者曾筠淇攝）

另外，少數用戶則表示，「求解，桌面字體陰影怎麼關啊」、「有些桌面字體的陰影好像關不掉QQ」、「手電筒無法使用」、「升級後，手電筒失效了……各種方式都試過了，連第三方app都失效，應該是中獎，要等下一版了」、「求助大神，更新卡白蘋果怎麼辦，已經試過強制重開跟修復軟體了」、「升完發現通知都不跳了，只有提醒事項通知跳」、「更新完電池健康度掉了3%。」

不過，也有許多人直讚很滿意，「這版本真的是只有滿意來形容，短時間不想再升了」、「去背景的功能還真不錯」、「iPhone 12 Pro Max，升級後覺得變順」、「13 Pro升級後，感覺像又換了新手機 XD」、「XR升級後感覺順很多」、「13能橫向解鎖的樣子，11跟12不知道有沒有」、「口罩解鎖變超快又順，原本要對角度眼睛盯著face ID，現在口罩也秒解鎖了。」