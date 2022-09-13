台灣BA.5升溫！重症醫：身邊越來越多人確診　他嘆：打4劑還是中

▲BA.5病毒傳播比BA.2強。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭文晴／綜合報導

台灣本土疫情一直無法降溫，指揮中心推估BA.5將於9月下旬在社區中流行。對此，重症醫師黃軒表示，台灣BA.5病毒已經超過50%以上了，「BA.2的地位，逐漸被BA.5病毒取代在社區」，他也提醒，BA.5病毒傳播比BA.2強，「身邊越來越多確診的人了！」

黃軒醫師今（13）日在臉書發文指出，在台灣BA.5病毒已經超過50%，BA.2的地位早已被BA.5取代，其中BA.5病毒傳播比BA.2強，兩者最大的差別在於傳播力，「因為BA.5變異株突變位點多，進而導致免疫逃脫，BA.5比BA.2約高出2到3成」，但在住院率、重症率與症狀皆無明顯差別。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲黃軒醫師發文提醒，接種三劑疫苗很重要。（圖／翻攝自Facebook／黃軒醫師 Dr. Ooi Hean）

黃軒表示，如果發現身邊越來越多人確診，又不知道確診該怎麼辦，「其實，在在台灣的CDC網站，早就已經有很多的指引」，另外「一些網站，也會製作很多懶圖包，大家可以參考。」

黃軒也提醒，確診者記得遵守7+7 的隔離措施，接觸者且完成三劑的要遵守0+7 的隔離措施，未完成三劑的則是遵守 3+4 的隔離措施，「所以，在你未確診前或你的親朋好友未確診前，接種三劑疫苗，真的很重要。」

有網友無奈留言表示，即使已經打了四劑，也過了三個月，再加上很少出門，卻仍是中獎。另外也有人分享，最近周圍真的開始陸續有人確診。