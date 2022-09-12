臨近20大！北京炸出3條獨立傳播鏈　3高校爆群聚共96人確診

▲北京近日再爆疫情。（圖／翻攝自人民視覺）

記者鄭思楠／綜合報導

臨近中共20大，首都北京近日本土疫情再起！北京市疾控中心副主任劉曉峰12日通報，目前北京共爆發3起學校群聚疫情，累計確診者96例，為3條獨立傳播鏈。

今天（12日）下午，北京市召開新冠肺炎疫情防控第399場新聞發布會。劉曉峰表示，北京化工大學昌平校區聚集性疫情累計報告感染者50例，中央民族大學附屬中學聚集性疫情累計報告感染者18例，中國傳媒大學聚集性疫情累計報告感染者28例，三所學校聚集性疫情累計報告感染者96例。

劉曉峰稱，經流行病學調查和基因測序分析，3起疫情感染來源均為京外，病毒屬於Omicron變異株不同分支，為3條獨立傳播鏈。

劉曉峰強調，北京化工大學昌平校區聚集性疫情和中央民族大學附屬中學聚集性疫情平穩，處於收尾階段，中國傳媒大學聚集性疫情總體可控。

此前，陸媒報導稱，中共20大將於10月中登場，北京防疫措施再升級，要求進返京人員抵京後7天內不聚餐、不聚會、不前往人群密集場所，並開展3天2檢（抵京24小時內完成一次核酸檢測，間隔24小時後、抵京72小時內完成第二次核酸檢測），職工假期返工前48小時內應進行1次核酸檢測，陰性結果出來前暫緩返工。