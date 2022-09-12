一拳超人上身！台中悍女當街一巴掌打趴親妹　10警車衝現場

記者許權毅／台中報導

「一拳超人出手，人就飛出去了！」台中一名陳姓網友在臉書貼出影片表示，上（8）月29日深夜11點多，在住家漢口路五段附近突然傳出大聲爭吵聲，往外一看才發現是4位民眾在大街上爭吵，其中一名馬尾女突然打了另名短髮女巴掌，短髮女直接倒地重摔久久不起，不到1分鐘大批警力馬上趕到，至少10多台警車16名員警到場處理，目擊民眾表示爭吵聲持續將近1小時，聲音非常大。警方則表示，該案為家庭糾紛，雙方為姊妹。

▲台中上月底傳出街頭打架案，其中一名馬尾女突然打短髮女巴掌，後者倒地不起，大批警力到場被民眾拍下過程PO網。（圖／民眾提供）

事發在台中北區漢口路五段附近，4位民眾深夜因不明原因在大街上爭吵，目擊的陳姓網友表示，當時已經晚上11點多，外頭的聲音持續將近1小時，「一拳超人咻咻（意指揮巴掌）人就飛出去了！」陳姓網友說，當下先是6台警車趕到處理，後來又陸續來了4、5台警車，大概半小時內警車的聲音沒有停過，也讓她嚇壞說「太扯了，超多警車。」

第五分局表示，本案由第二分局受理後出動快打部隊，派遣二分局偵查隊16人前往查處，經查現場為一家人3女1男原本在吃宵夜，卻在酒後因為出國問題發生爭執，為親姊妹糾紛，民眾表示不需要警方處理也互不提告。第二分局則表示，該案由第二分局、第五分局各一半警力前往處理，不過事發地處於兩分局交界處，報案地點門牌號碼為第五分局該側。