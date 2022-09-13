檢舉名人「蘇大媽」諷員警有體臭　二審仍判6個月

▲台南檢舉聞人蘇寶蘭因侮辱警員身材胖和體臭等案，遭警依妨害公務、公然侮辱罪移送法辦，一審判決合併執行6月徒刑，可以易科罰金，經上訴二審，台南高分院駁回上訴維持6個月徒刑。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南檢舉聞人蘇寶蘭（蘇大媽），2020和2021年因侮辱警員身材胖和體臭等案，遭警依妨害公務、公然侮辱罪移送法辦，台南地院判決合併執行6個月徒刑，可以易科罰金，經上訴二審，台南高分院13日上午9時30分宣判，駁回上訴維持6個月徒刑，本案不得上訴。

台南地院判決資料指出，蘇寶蘭2020年8月1日上午在中北拖吊場調取其機車先前違規遭拖吊移置資料，與拖吊場人員發生爭執，市警第二分局派員前往處理。蘇寶蘭在警方處理過程，用手機側錄干擾，蘇寶蘭心生不滿，而以「唉唷！你也知道你身體有臭味喔！我也覺得我聞到臭味」、「怎麼好臭喔！喔，真的有夠臭」等輕蔑言語辱罵謝志鴻，使謝志鴻感到難堪，而貶抑員警執行時之威信及尊嚴。

2020年5月28日中午午休時間，蘇寶蘭在台南市政府政風處外，見政風處葉姓科員與同事在用餐，對葉姓科員辱稱對葉怡辰辱稱：「上班在外面聊天，中午都準時吃午餐，就不要下班還留在那邊工作領加班費」、「這是公開場所，你就滾回去你的辦公室吃飯，我沒有意見，這裡是公共場所，你連法律都不懂，你是要跟人家講什麼」、「我管你用餐，你要用餐就滾回去用餐啊」、「你的休息時間，滾回去」、「滾回去就是滾回去」、「這叫做公開的出入之場所啦！你是不懂，在那邊假博（台語，即裝懂）」、「看你要搖擺（台語，即囂張）到什麼程度」等語，貶損葉姓科員之人格及社會評價，公然侮辱葉姓科員。

2020年10月晚上9日10時37分許，至台南市政府11樓政風處，因陳情事件與政風處人員及市政府駐衛警發生爭執，時值備勤勤務之市警四分局華平派出所朱姓警員等4人先後到場了解及處理，蘇寶蘭見朱員到場，即指示朱員對現場政風人員進行個人資料確認及抄錄，朱員認蘇寶蘭所請於法未合故未照辦，但蘇寶蘭竟基於侮辱公務員之犯意，以嘲諷之言語：「你嘸免那麼會做人啦，政風又不是你的長官，你不敢確認個資，我就告你，警察來沒作為，是要做啥」、「我等一下回去先告你瀆職啦」、「來這一個多小時有做到什麼工作？也是在領薪水，蛤！你是吃政風的頭路尼？」、「像你們這種公務人員是要怎樣和民眾，要怎樣溝通啦？你們領的薪水，你領的薪水是不是政風發給你們的？」、「在這搞一個多小時了，搞到要給人家告」等辱罵朱建霖，影射朱建霖領薪水不做事，偏坦台南市政府政風處，足以減損一般人對警員執勤時之信任及尊重。

2021年1月31日20、21時許，因遭人搶手機一事，至五分局北門派出所，要求警員須以現行犯逮捕行為人，然因於法未合，警方遂未順其意，蘇寶蘭因此心生不滿，持續在北門派出所僵持，不願離去，同年2月1日清晨5時50分許，明知陳姓警員係依法執行勤務之公務員，竟在北門派出所內，基於侮辱公務員之犯意，對陳員稱：「大摳」，經陳員告知已有受辱之感覺後，仍繼續以：「對啊，你真的是過重啦，你真的是過重。嘿，對啊，你真的過重啦」、「你就是胖啊」、「我說你就是胖啊」等語，嘲諷依法執行職務之陳員，使依法執行職務員警之尊嚴及威信受到貶損。

案經告訴人提出妨害公務、公然侮辱罪移送法辦等告訴，一審法院判決妨害公務無罪，其餘合併執行6個月徒刑，可以易科罰金，經上訴二審，台南高分院13日上午9時30分宣判，駁回上訴維持一審判決，不得上訴。

據了解，蘇寶蘭2018年她因為到診所擾亂違反醫療法被判處5個月徒刑，原本檢察官准她易科罰金，但又因濫訴被檢察官撤鎖易科罰金而入監服刑，惟又因6件妨害公務案，二審合併判處1年徒刑，而服刑到2022年6月，如今台南高分院駁回上訴維持一審原判6月徒刑確定，是否能易科罰金，仍視台南地檢署執行檢察官之裁定，如准易科罰金就可免再被關。