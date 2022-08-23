開法拉利撞死男大生　富商無罪理由曝！家屬上訴到底為孩子討公道

▲匯聚科技總經理郭永福駕駛法拉利超跑，行經汐萬路3段山路時，對向車道蔡姓男騎士失控滑行進入郭車道內，蔡姓男大生經搶救不治。（資料圖／記者陳豐德翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

匯聚科技總經理郭永福駕駛月租70萬的法拉利，行經新北市汐止區五指山時超速，與對向19歲蔡姓男大生發生嚴重撞擊，蔡不治身亡，郭被依過失致死罪起訴。士林地院認定，郭雖有超速違規行為，但2車相距僅21.84公尺，縱使於速限內，也無足夠煞車距離迴避，加上郭反應時間0.85秒，優於一般人的1.25秒，不具違反義務關聯性，不成立刑法上過失犯，故判無罪。

判決指出，2017年12月20日郭駕駛租賃法拉利沿新北市汐止區汐萬路3段行駛，對向車道19歲蔡姓騎士失控滑行侵入郭車道內，導致2車發生撞擊，蔡顱內出血死亡。

法院將事故送鑑定，中央警察大學交通學系陳高村、逢甲大學行車事故鑑定研究中心鑑定郭在事故發生前，有超速行駛。

鑑定指出，假設郭依規定速限40公里行駛，機車以時速52公里侵入郭車道，2車相距21.84公尺，逢甲大學提出美國研究資料顯示，一般駕駛人所需反應認知時間（即感知、判斷、決策及執行）為1.25秒，郭擁有的反應時間為0.85秒，優於一般人，而2車完全煞停需要27.38公尺，但實際上2車僅差21.84公尺，顯然不足，而山路兩側邊緣臨接山壁及護欄，也無足夠空間供迴避。

合議庭認，郭男依照速限行駛，也無足夠煞車距離迴避碰撞，仍可能造成騎士死亡結果，儘管超速行為固有不當，但不具違反義務關聯性，因此不成立刑法上過失犯，故判無罪。

對此，蔡姓騎士家屬透過律師向《東森新媒體ETtoday》回應表示，被告於山道嚴重超速，事實明確，會上訴到底，為孩子爭取公道。