　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

立委集體收賄案　北檢針對3人上訴：蘇震清只判10年太輕

▲▼立法院 立委蘇震清堵訪 談司法案件不起訴。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蘇震清因收賄被判刑10年，檢察官認為太輕，上訴請求加重。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地院7月間宣判立委集體收賄案，蘇震清因為收賄2580萬元被判徒刑10年，是刑度最重的被告，但蘇震清的助理余學洋無罪，以及立委趙正宇920萬元財產來源不明，卻也獲判無罪，台北地檢署認為，一審判決認事用法錯誤，15日針對蘇等3人涉案部分提起上訴，並希望二審能對至今否認犯罪的蘇震清加重判刑。

太平洋流通公司前董事長李恆隆，2002年間，與太平洋建設章民強家族協議，由太流公司取得SOGO百貨經營權，後來遠東集團總裁徐旭東陸續增資太流，李恆隆的股權被稀釋，徐旭東因此透過太流公司，掌控了SOGO，李恆隆不滿失去SOGO經營權，開始奔走尋求各方支持推動修改《公司法》，並行賄立委施壓經濟部官員。

▲▼ 立委蘇震清助理余學洋被控收賄，到台北地院出庭後辯論終結，庭外受訪仍堅稱無罪。（圖／記者黃哲民攝）

▲蘇震清前助理余學洋是收賄案中唯一無罪。（資料照／記者黃哲民攝）

北檢2020年間起訴，李恆隆從2012年起，透過是知公司郭克銘，以及多名國會助理，行賄立委蘇震清、廖國棟、陳超明，當時立委徐永明也被控期約收賄，台北地院2022年7月間判決，李恆隆因坦承行賄獲判緩刑，蘇震清判刑10年，廖國棟8年6月、陳超明7年8月、徐永明7年4月，趙正宇家中雖被搜出920萬元可疑現金，只被依逃漏稅48萬元，判刑6個月。蘇的前助理余學洋則是全案12被告中唯一無罪。

檢察官上訴認為，蘇震清和余學洋共犯向李恆隆索賄共計2700萬元，余在事後還更改通訊軟體帳號密碼滅證，但一審判決認為其中部分款項不具有對價關係，以余學洋不具公務員身分，並沒有犯意聯絡等理由，讓余學洋成為無罪，有違經驗及論理法則，因此上訴請求改判余學洋無罪。

▲▼立委趙正宇被控涉犯財產來源不明、逃漏稅等罪嫌，到台北地院出庭辯論，堅稱無罪。（圖／記者黃哲民攝）

▲檢察官上訴主張趙正宇涉嫌920萬元的財產來源不明罪。（資料照／記者黃哲民攝）

至於蘇震清至今否認犯罪，還企圖汙衊檢方偽造筆錄，毫無悔改，使國家公務員、民意代表之社會認同、廉潔形象亦大受損傷，卻只判有期徒刑10年，其刑罰實屬過輕，且酌減沒收犯罪所得1千萬元，尚有不當，因此上訴請求再加重判刑。

至於趙正宇對於被搜出的920萬元現金，在鈔票上的捆鈔帶資訊，與被告趙正宇和妻子的「個人帳戶」或相關公司帳戶不一樣，北檢認為余學洋對於款項來源，在偵查與審理中說法不一，始終無法清楚交代來源，檢察官因此也對這部分上訴，希望高院應依立財產來源不明罪判刑。

►超Q三麗鷗驅蚊貼片＋八爪電扇大特價！帶小寶貝外出必備神物

ET快訊
她點5碗小火鍋　「送來整袋餿水」氣炸
快訊／拍外景公審居民惹議！　竇智孔發聲了
他路上驚見「大腸包小腸」嚇壞　網笑：是閃電麥坤新塗裝
專挑對手讓台積電痛　從六騎士到梁孟松的恨！18年前照片見證歷
柬埔寨正妹多？黑幫誘你當豬仔　活人被「屠宰」更多酷刑畫面曝光
于北辰算飛彈攔截率210%！YouTube最強物理老師出手了
「6組星座組合」財運超強　吸金程度超乎想像

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

9台人從柬埔寨救回！他驚吐「月薪4萬包吃住」內幕：吃得比當兵好

恐怖循環賺贖金？竹聯幫傳救20人　警抓「涉4人口販運案」揭內幕

身世離奇的情人是真愛？　40歲以上大齡女最好騙！

「同一張臉」開2000個FB帳號　中年大叔遭盜照騙熟女650萬

老婆知道你搭訕社區人妻嗎？ 　YouTuber界甄子丹收私訊才知被盜照

快訊／新北機車與水泥車碰撞　騎士四肢變形搶救3hrs不治

純情女教師暈船被詐！猛男工程師是「IG大騙徒」

竹聯幫率先從柬埔寨救回20多台人　政府大動作澄清說話了

以愛為名的金錢陷阱　台版「IG大騙徒」追蹤大調查

快訊／台中男「爬5樓修冷氣漏水」　踩空墜落一度無心跳搶救中

妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻

93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

劉亮佐初見「典典寶寶」：想妳想很久了　曝趙小僑抱著女兒崩潰落淚

月入15萬！女友揪去柬埔寨　女警：她被賣掉了在抓交替

少女時代重現《再次重逢的世界》　俞利遭秀英「頭髮巴掌」：很討厭XD

趙露思闖軍營吳磊背後抱❤　手工鴛鴦變「雞翅膀」XD

高雄SPA會館暗藏春色！　員警喬裝客人「破門逮人」

9台人從柬埔寨救回！他驚吐「月薪4萬包吃住」內幕：吃得比當兵好

恐怖循環賺贖金？竹聯幫傳救20人　警抓「涉4人口販運案」揭內幕

身世離奇的情人是真愛？　40歲以上大齡女最好騙！

「同一張臉」開2000個FB帳號　中年大叔遭盜照騙熟女650萬

老婆知道你搭訕社區人妻嗎？ 　YouTuber界甄子丹收私訊才知被盜照

快訊／新北機車與水泥車碰撞　騎士四肢變形搶救3hrs不治

純情女教師暈船被詐！猛男工程師是「IG大騙徒」

竹聯幫率先從柬埔寨救回20多台人　政府大動作澄清說話了

以愛為名的金錢陷阱　台版「IG大騙徒」追蹤大調查

快訊／台中男「爬5樓修冷氣漏水」　踩空墜落一度無心跳搶救中

男童跳入游泳池「手掐脖沉水底」！掙扎1分鐘沒人救　驚悚影曝光

國際獅子會300G2區總監交接　張善政、鄭運鵬都提到鄭文燦

WNBA球星格林納遭俄國判刑　辯護律師團隊提起上訴

大學分發入學　中原大學招生達成率私立綜合大學第一

拍外景公審居民惹議！　竇智孔認「讓對方不舒服」：會好好反省

納達爾祝福小威人生新階段　談腹部傷勢「坦言很危險」

他路上驚見「大腸包小腸」嚇壞　網笑：是閃電麥坤新塗裝

迪亞茲登場曲紅遍全美　前紅襪終結者派柏本不懂：我的最好

無差別街舞擂台9月3日信義香堤登場　「舞」林冠軍由你決定

大谷翔平不是對手　紐媒：法官要和貝比魯斯等傳奇競爭

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

社會熱門新聞

台商KK園區500萬贖人失敗　下場活摘器官拋海

小情侶遭囚KK園區懷孕了　關鍵救命人物曝

KK園區更煉獄！小情侶成血牛　遭囚半年逃出原因曝

初次蓋大樓就出包　建商自責：破產借錢也會賠

9台人被從柬埔寨救回！他竟稱：吃得比當兵好

年輕時打老婆！晚年中風臥床遭妻毆虐14年慘死　

彰化9男1女恐淪豬仔　家屬想到活割器官超崩潰

15歲足壘隊長送王船亡　倖存者曾喊停

屏東14原民被騙赴柬　抓交替後全失聯　

戀情不被祝福暗交往　他勇救女友兒子反溺斃

竹聯幫柬埔寨救回20多台人　政府大動作澄清說話了

即／澎湖18歲女騎士自撞　慘死跨海大橋上

高雄工地害7棟透天成危樓　建商提兩方案協商

台中驚爆幼兒園猥褻！女童驚曝男助教淫行

更多熱門

相關新聞

連立委都敢騙！　喬裝「立法院電話」釣個資

連立委都敢騙！　喬裝「立法院電話」釣個資

詐欺集團的詐騙手法推陳出新，有民眾接獲「+886」假冒立法院電話來電，表示要更新戶政機關資料，企圖釣個資，甚至也有立法委員辦公室接到假冒民眾電話，拜託繳電話費、健保費等，「雙向詐騙」層出不窮。有立法院助理受訪說，類似電話一個月就接到10幾通，對方還會用話術以假亂真，殊不知都是假的。

三重警涉「收錢開單助解套」　政風調查中

三重警涉「收錢開單助解套」　政風調查中

王忠義弒親詐保逆轉輕輕判　「神預言死亡」檢將上訴

王忠義弒親詐保逆轉輕輕判　「神預言死亡」檢將上訴

曹興誠捐30億加強國防、館長追隨卻卡關　怎麼捐才合法？一次看

曹興誠捐30億加強國防、館長追隨卻卡關　怎麼捐才合法？一次看

闖燈害傷輕判7月　他掰對方「掉酒瓶」法官打臉

闖燈害傷輕判7月　他掰對方「掉酒瓶」法官打臉

關鍵字：

立委收賄財產來源不明政治獻金上訴

讀者迴響

熱門新聞

6月去柬埔寨！健身教練0音訊「一回LINE他毛炸」

台商KK園區500萬贖人失敗　下場活摘器官拋海

喜帖發70名同事「只來1人」！新娘羞愧提離職

女孩困柬埔寨「才生1子又懷孕」！悲慘處境曝

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

上海IKEA突擊封鎖！顧客逛一半大逃亡尖叫暴衝突圍

騙一票人到柬埔寨！八年級哥太貪「被斷腳筋」慘死

小情侶遭囚KK園區懷孕了　關鍵救命人物曝

比柬埔寨更煉獄「KK園區」　主嫌抓到了

隔壁4小時激戰6輪　妹子聽火辣敲牆聲羞爆

關門18年！明德樂園現況曝光　林百里買下變私人菜園

柬埔寨案怎燒起來？PTT起底「超猛吹哨人」

網友邀請遊泰！他突然清醒逃跑得救

飛柬埔寨靠「1招反轉」　他騙過黑幫2天回台

炮友變女友！祖雄承認熱戀烏克蘭正妹

更多

最夯影音

更多
妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻

妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻
93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面