立委集體收賄案　北檢針對3人上訴：蘇震清只判10年太輕

▲蘇震清因收賄被判刑10年，檢察官認為太輕，上訴請求加重。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地院7月間宣判立委集體收賄案，蘇震清因為收賄2580萬元被判徒刑10年，是刑度最重的被告，但蘇震清的助理余學洋無罪，以及立委趙正宇920萬元財產來源不明，卻也獲判無罪，台北地檢署認為，一審判決認事用法錯誤，15日針對蘇等3人涉案部分提起上訴，並希望二審能對至今否認犯罪的蘇震清加重判刑。

太平洋流通公司前董事長李恆隆，2002年間，與太平洋建設章民強家族協議，由太流公司取得SOGO百貨經營權，後來遠東集團總裁徐旭東陸續增資太流，李恆隆的股權被稀釋，徐旭東因此透過太流公司，掌控了SOGO，李恆隆不滿失去SOGO經營權，開始奔走尋求各方支持推動修改《公司法》，並行賄立委施壓經濟部官員。

▲蘇震清前助理余學洋是收賄案中唯一無罪。（資料照／記者黃哲民攝）

北檢2020年間起訴，李恆隆從2012年起，透過是知公司郭克銘，以及多名國會助理，行賄立委蘇震清、廖國棟、陳超明，當時立委徐永明也被控期約收賄，台北地院2022年7月間判決，李恆隆因坦承行賄獲判緩刑，蘇震清判刑10年，廖國棟8年6月、陳超明7年8月、徐永明7年4月，趙正宇家中雖被搜出920萬元可疑現金，只被依逃漏稅48萬元，判刑6個月。蘇的前助理余學洋則是全案12被告中唯一無罪。

檢察官上訴認為，蘇震清和余學洋共犯向李恆隆索賄共計2700萬元，余在事後還更改通訊軟體帳號密碼滅證，但一審判決認為其中部分款項不具有對價關係，以余學洋不具公務員身分，並沒有犯意聯絡等理由，讓余學洋成為無罪，有違經驗及論理法則，因此上訴請求改判余學洋無罪。

▲檢察官上訴主張趙正宇涉嫌920萬元的財產來源不明罪。（資料照／記者黃哲民攝）

至於蘇震清至今否認犯罪，還企圖汙衊檢方偽造筆錄，毫無悔改，使國家公務員、民意代表之社會認同、廉潔形象亦大受損傷，卻只判有期徒刑10年，其刑罰實屬過輕，且酌減沒收犯罪所得1千萬元，尚有不當，因此上訴請求再加重判刑。

至於趙正宇對於被搜出的920萬元現金，在鈔票上的捆鈔帶資訊，與被告趙正宇和妻子的「個人帳戶」或相關公司帳戶不一樣，北檢認為余學洋對於款項來源，在偵查與審理中說法不一，始終無法清楚交代來源，檢察官因此也對這部分上訴，希望高院應依立財產來源不明罪判刑。