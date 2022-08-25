　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

3小時犯2案！暴力男對路人踹打+吐口水　檢起訴建請加重其刑

記者黃宥寧／台北報導

台北市北投區上月12日，1名吳姓女老師到清江圖書館還書，突遭陌生刺青男揮拳毆打猛踹，她倒地撿石頭反抗，路人上前制止，男子趁機落跑；3小時後嫌犯又到竹圍捷運站外，對邱姓男設計師吐口水攻擊，警方獲報後鎖定嫌犯特徵，7日後於中正區將人逮捕。士林地檢署偵結，依傷害等罪，將江嫌提起公訴，建請法院加重其刑。

起訴指出，江嫌2020年到檳榔攤買檳榔，因不滿檳榔品質，對陳姓店員施暴，導致對方全身受傷，遭判有期徒刑5月，並在隔年3月9日入監執行完畢；今年6月16日他與胞兄在北投區中央北路264號旁空地，共同徒手林姓民眾，導致民身上多處瘀傷。

▲▼ 北投隨機攻擊 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲江嫌性情不定，犯下多起傷害案件 。（資料圖／記者黃宥寧翻攝）

性情不定的江男隔月12日下午4時許，見吳姓女老師走出清江圖書館外，竟衝上前徒手毆打，吳師倒地後他持續用腳踢，直到路人經過制止，江嫌則趁隙逃跑，吳師忍痛將以手機將過程錄下，並透過朋友PO在臉書社團上，要北投人注意這名男子；3小時後江男又在竹圍捷運站外，對邱姓設計師吐口水攻擊。

北投警方獲報後，成立專案小組，調閱上千個監視器，鎖定該嫌犯出沒於中正區，於7月19日持拘票在中正區某運動中心將人拘提到案；經查他與胞兄四處為家，肚子餓就到萬華區領免費便當，落網後法院以反覆實施之虞裁定羈押。

▲▼ 吐口水 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲吳姓男設計師在竹圍捷運站外被江嫌吐口水攻擊。 （資料圖／記者黃宥寧翻攝）

警詢、偵查時江嫌坦承犯案，檢方根據吳姓女師、邱姓設計師證述、診斷證明書等，依傷害及公然侮辱罪將江男提起公訴；與胞兄共同毆打姓林姓民眾為共同正犯，犯意個別，5年內故意再犯，累犯，建請法院加重其刑。

►高純度精華一敷有感！「自然美BIO UP女神面膜」激殺1680元

ET快訊
三寶害命！直跨槽化線迴轉　騎士撞噴一圈慘死
余苑綺29日告別式流程公開　她親托夢「壽衣款式」
裝潢半年卻掛售！　新餐廳因為「騎樓機車」不開了
18歲辣妻外遇「喜歡被男人玩」　綠夫怒告要求：每天%1次
iPhone 14要來了！盤點十大亮點　規格、價錢全都爆
爸媽送7歲孩上學挨撞！　「2車翻覆」妻慘死　
姓林排第2　高雄「這姓氏」多爆！有人秒笑：同事好幾個

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

以戰逼和！小三告正宮竊錄私人對話求償百萬　法官挺大老婆判免賠

三寶害命影片曝！直跨槽化線迴轉　騎士找工作竟魂斷台3線

18歲嫩妻偷吃自爆「喜歡被男人玩」　綠夫開吉要和她每天％一次

台電輸了！中火硼超標20倍　更一審維持判罰6000萬

「2狀況」開槍不用寫報告　警政署再挺基層：補助涉訟律師費

送7歲孩上學挨撞妻慘死　警到場一看大驚：2車安全氣囊都沒爆

曾說「反對判死」…游錫堃見凃姊哭吼：廢死滾去18層地獄！反應曝光

3小時犯2案！暴力男對路人踹打+吐口水　檢起訴建請加重其刑

中古車行內分裝K他命　虔誠藥頭遭逮「求神明保平安」...結果慘了

「小姐加個LINE」東區長髮女嚇壞狂逃！搭訕男尾隨喊叫下場曝

艾成生前最後錄影：對妳愛不完　「衣服王瞳縫的」..她含淚合唱

王瞳看到「艾成婚紗照」癱軟大哭　身穿蜜月白衣：當作跟你辦婚禮喔

艾成化煙長眠家人一路陪伴　王瞳含淚微笑「比7」送別

王瞳聽「艾成歌聲」淚崩　忍痛和張芸京獻唱

熱狗「台上被潑油漆」超走心　《髒藝術家》逼哭Rapper

黃國倫淚「還給欠艾成的10分」　曝他遺願：以為來得及實現...

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

第一視角重返殺警案現場　滿地酒瓶...地上仍有血漬

測試妻消失何時發現？　老公找整場露委屈眼神

逆向被按喇叭暴怒！　惱羞男抽鐵棍飆國罵

以戰逼和！小三告正宮竊錄私人對話求償百萬　法官挺大老婆判免賠

三寶害命影片曝！直跨槽化線迴轉　騎士找工作竟魂斷台3線

18歲嫩妻偷吃自爆「喜歡被男人玩」　綠夫開吉要和她每天％一次

台電輸了！中火硼超標20倍　更一審維持判罰6000萬

「2狀況」開槍不用寫報告　警政署再挺基層：補助涉訟律師費

送7歲孩上學挨撞妻慘死　警到場一看大驚：2車安全氣囊都沒爆

曾說「反對判死」…游錫堃見凃姊哭吼：廢死滾去18層地獄！反應曝光

3小時犯2案！暴力男對路人踹打+吐口水　檢起訴建請加重其刑

中古車行內分裝K他命　虔誠藥頭遭逮「求神明保平安」...結果慘了

「小姐加個LINE」東區長髮女嚇壞狂逃！搭訕男尾隨喊叫下場曝

《男戰士》全是神界對決！舞者嗆：你死定了　評審銀赫、佑榮看傻

LIVE／中秋連假遇BA.5疫情高峰　指揮中心最新說明

吳兆絃滑手機「巨大木板突倒下」！　回看驚險瞬間：在那就毀容了

行政院通過112年度預算　歲出2.71兆創史上新高

成語蕎遊艇趴怒沒冷氣…遭酸公主病！686字還原真相「38度高溫全員中暑」

以戰逼和！小三告正宮竊錄私人對話求償百萬　法官挺大老婆判免賠

三寶害命影片曝！直跨槽化線迴轉　騎士找工作竟魂斷台3線

台股盤中電子股走堅！工業電腦成亮點　倫飛虹堡漲停、研華漲逾2%

首創！北市教育局推雙語教師認證　預計2026全市雙語教學

余苑綺29日告別式流程公開！她親托夢「壽衣款式」　余天夫妻現況曝

正港「牽絲」蛋糕！一切開祖孫3代全傻眼　85度C派人見證說話了

社會熱門新聞

欠債情侶到「柬埔寨拼一把」不想返台：回來後什麼都沒有了

彰化炸雞店爆炸起火影曝！闆娘抱2子急逃生

霸氣吼蘆洲屁孩「趴下」　正妹警正面照曝

20多歲「台灣小白」到柬埔寨呆問1句話　他想到就笑

凃明誠姊哭吼廢死團體「滾去十八層地獄」！

艾成墜樓社區今辦法會！12名法師現場合力壓煞

即／水源快速道路嚴重事故！「2車翻覆」1女命危

高中畢業的他「日捧200萬現金」衝彩券行　1因素最後淪落柬埔寨

艾成墜樓社區今09：30「壓煞法會」　3類人迴避

恨婆婆偏心！她竟讓外甥女喝鹽奶　大姑逮惡行氣瘋

北市水源快速道路死亡車禍！2車翻覆1女喪命

游錫堃見殉職警姊哭吼：廢死去18層地獄！反應曝光

老闆與女下屬每個月在辦公室連結　挨告結果曝

照顧殉職雙警遺眷　警公布善心捐款專戶

更多熱門

相關新聞

天母「德東飆車王」釀1死2傷起訴　

天母「德東飆車王」釀1死2傷起訴　

台北市士林區號稱「德東飆車王」簡姓男子，今年3月18日高速駕車行經士東路與跟芝玉路二段口，撞飛正在過馬路的2名女高中生及66歲阿嬤，造成1死2傷悲劇。事後也被起底有多筆房地產，但簡男卻向死者家屬哭窮稱「經濟有困難，沒辦法賠償」。士林地檢署調查後今（24日）偵結，依過失致死罪將他起訴，並建請法院量刑3年以上有期徒刑。

害3歲遲緩女罰站摔死　狠父判刑9年

害3歲遲緩女罰站摔死　狠父判刑9年

北投女騎士「螃蟹式左轉」　遭水泥車擊落

北投女騎士「螃蟹式左轉」　遭水泥車擊落

林姿妙7000萬現金來源不明遭起訴！　侯友宜：尊重司法調查

林姿妙7000萬現金來源不明遭起訴！　侯友宜：尊重司法調查

即／林姿妙遭起訴「聲明曝光」！控檢方淪政治打手

即／林姿妙遭起訴「聲明曝光」！控檢方淪政治打手

關鍵字：

傷害遊民北投起訴公然侮辱

讀者迴響

熱門新聞

余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」！穿白色裙托夢

捷運「長腿OL」神祕壓痕引歪樓：喜歡繩縛？　同好打臉

林智堅碩士被雙殺　維基學歷多3字

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

艾成墜樓社區辦「壓煞法會」！　王瞳和婆婆一原因不到場

欠債情侶到「柬埔寨拼一把」不想返台：回來後什麼都沒有了

妹子求路人看她跳叮噹舞　阿伯反應讓5千人笑翻

中共無人機「拍金門2兵站崗照」曝　看傻表情超清晰

彰化炸雞店爆炸起火影曝！闆娘抱2子急逃生

7歲妹搭飛天鞦韆　升空「小腿」噴飛

霸氣吼蘆洲屁孩「趴下」　正妹警正面照曝

星宇航空神祕新股東曝光　2大咖掏上億元入股

36歲男出國5天　確診猴痘、新冠+愛滋

20多歲「台灣小白」到柬埔寨呆問1句話　他想到就笑

凃明誠姊哭吼廢死團體「滾去十八層地獄」！

更多

最夯影音

更多
艾成生前最後錄影：對妳愛不完　「衣服王瞳縫的」..她含淚合唱

艾成生前最後錄影：對妳愛不完　「衣服王瞳縫的」..她含淚合唱
王瞳看到「艾成婚紗照」癱軟大哭　身穿蜜月白衣：當作跟你辦婚禮喔

王瞳看到「艾成婚紗照」癱軟大哭　身穿蜜月白衣：當作跟你辦婚禮喔

艾成化煙長眠家人一路陪伴　王瞳含淚微笑「比7」送別

艾成化煙長眠家人一路陪伴　王瞳含淚微笑「比7」送別

王瞳聽「艾成歌聲」淚崩　忍痛和張芸京獻唱

王瞳聽「艾成歌聲」淚崩　忍痛和張芸京獻唱

熱狗「台上被潑油漆」超走心　《髒藝術家》逼哭Rapper

熱狗「台上被潑油漆」超走心　《髒藝術家》逼哭Rapper

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面