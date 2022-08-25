3小時犯2案！暴力男對路人踹打+吐口水　檢起訴建請加重其刑

記者黃宥寧／台北報導

台北市北投區上月12日，1名吳姓女老師到清江圖書館還書，突遭陌生刺青男揮拳毆打猛踹，她倒地撿石頭反抗，路人上前制止，男子趁機落跑；3小時後嫌犯又到竹圍捷運站外，對邱姓男設計師吐口水攻擊，警方獲報後鎖定嫌犯特徵，7日後於中正區將人逮捕。士林地檢署偵結，依傷害等罪，將江嫌提起公訴，建請法院加重其刑。

起訴指出，江嫌2020年到檳榔攤買檳榔，因不滿檳榔品質，對陳姓店員施暴，導致對方全身受傷，遭判有期徒刑5月，並在隔年3月9日入監執行完畢；今年6月16日他與胞兄在北投區中央北路264號旁空地，共同徒手林姓民眾，導致民身上多處瘀傷。

▲江嫌性情不定，犯下多起傷害案件 。（資料圖／記者黃宥寧翻攝）

性情不定的江男隔月12日下午4時許，見吳姓女老師走出清江圖書館外，竟衝上前徒手毆打，吳師倒地後他持續用腳踢，直到路人經過制止，江嫌則趁隙逃跑，吳師忍痛將以手機將過程錄下，並透過朋友PO在臉書社團上，要北投人注意這名男子；3小時後江男又在竹圍捷運站外，對邱姓設計師吐口水攻擊。

北投警方獲報後，成立專案小組，調閱上千個監視器，鎖定該嫌犯出沒於中正區，於7月19日持拘票在中正區某運動中心將人拘提到案；經查他與胞兄四處為家，肚子餓就到萬華區領免費便當，落網後法院以反覆實施之虞裁定羈押。

▲吳姓男設計師在竹圍捷運站外被江嫌吐口水攻擊。 （資料圖／記者黃宥寧翻攝）

警詢、偵查時江嫌坦承犯案，檢方根據吳姓女師、邱姓設計師證述、診斷證明書等，依傷害及公然侮辱罪將江男提起公訴；與胞兄共同毆打姓林姓民眾為共同正犯，犯意個別，5年內故意再犯，累犯，建請法院加重其刑。