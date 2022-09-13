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社會 社會焦點 保障人權

代理教師遭霸凌暴瘦輕生亡　哥：妹妹無路可走

今年5月，陳老師的家屬召開記者會，控趙姓前校長再度報名校長遴選，當時關於死者死因的調查報告被流傳，卻將校長「濫用職權」等字眼消失。家屬呼籲市府，別讓校長回任。圖左起為代課暨代理教師工會發起人黃湘仙、死者阿姨、姨丈、哥哥。

▲今年5月，陳老師的家屬召開記者會，控趙姓前校長再度報名校長遴選，當時關於死者死因的調查報告被流傳，卻將校長「濫用職權」等字眼消失。家屬呼籲市府，別讓校長回任。圖左起為代課暨代理教師工會發起人黃湘仙、死者阿姨、姨丈、哥哥。

圖文／鏡週刊

「我們覺得這就是公審加羞辱。」去年9月7日出席教師晨會的嘉北國小老師Chris，一直後悔沒即時關懷陳老師，「那場晨會，我們都第一次見到陳老師，覺得她勇敢、理智、冷靜。在場老師一百多個（編者按：經查證，該校共一百多名老師，當天約80人出席晨會），校長講話又強勢，壓力這麼大，換作是我，可能會退讓或跟校長對罵，但陳老師很厲害，講話井井有條，不卑不亢，還把校長講到快失去理智…所以，我們覺得陳老師可能不需別人幫忙。散場時有人說：『她好厲害喔！竟敢反抗校長。』」

校長強勢領導　老師怕怕

談到陳老師輕生的可能原因，Chris直言：「我認為是媒體，和校長後來在新聞上講的內容。」「陳老師覺得這間學校不適合，離開很正常，但離職日還被公審。她認為校長做事不對，去教育處反應，這都很合理。但後來臉書上有人用『如果妳沒做錯事，為什麼怕裝監視器？』帶風向。校長受訪講幾段，講得好像學生一開學就被剪髮，老師不處理…問題是，連學生（當下）自己都不知（被剪髮），老師也不知，她怎麼處理？校長把這事歸責代理老師，說她帶班不力。這很不對。」

Chris猶豫許久，最後仍決定匿名接受採訪，「我還是很怕，我在教室如果比較晚走，會很緊張，精神壓力很大，怕受訪之後，如果被猜到是中（是我）跟媒體接觸，會怎樣？校方後來說，我們這些老師如果上班傳LINE或發表網路言論，警察都查得到…」

▼1年前，陳老師控訴趙前校長在該班強行安裝監視器，抗議標籤化特定學童。

1年前，陳老師控訴趙前校長在該班強行安裝監視器，抗議標籤化特定學童。（陳老師拍攝，家屬提供）

如果陳老師是正式老師，情況可能不同。Chris說：「正式老師離職沒那麼簡單。她如果是正式老師，一個新老師有教學狀況，校方要先啟動輔導機制。真的不行，再開教評會，讓教評或考核委員決定老師是否適任。開教評會，就需讓當事人陳述，至少（結果）會比現在公平。」

「我們都在等校長出來談這件事。我一直在等校長給老師們、給家屬一個道歉。我們不全盤否定校長，她的領導力、對學校願景，都不錯，只是領導手腕可以柔和一點。」Chris言談中仍有對校長的畏懼，數度舉例，校長曾以威脅口氣和不同老師說話，「其實，她很努力跟家長會互動經營，家長對她印象很好。但校長對老師們就…」Chris想了一下用詞，「老師壓力會比較大。」

陳老師輕生後，趙前校長請辭，同一週，嘉義市議會要求市政府提出相關調查報告。去年11月，多名市議員質疑，市府竟沒設調查小組，應議會要求做的調查報告，僅有4頁，不只一名議員不滿報告修改多次，議會要求政風處重啟調查。今年3月，調查結果出爐，結論是「被陳情人（校長）在教師晨會上與陳情人對質之行為，實屬權力濫用，並造成陳情人感到羞辱及受傷」。但調查認為，職場霸凌需要「持續性」作為要件，該會議20分鐘，過程並非「持續性」，因此認定校長所為，不成立職場霸凌。即便「不構成霸凌事件」，報告仍建議，應就陳老師與家屬、遭指控校長，分別進行一定保護、輔導，及追究相關行政違失。

　

處理手法太過　家長反彈

儘管調查報告稱趙姓校長行為不構成霸凌，但律師陳宇安（巴毛）認為，校長行為仍可能觸犯《刑法》強制罪。「強制罪是指以強暴脅迫方式，使人行無義務的事情，（陳老師）沒有義務在這麼多人面前，陳述離職的理由，可是卻被強迫這麼做。」

一名不願具名的該校家長說，完全不知晨會之事，「很多家長根本不知怎麼回事。我聽有人在傳，老師行為不妥，校方為取證，裝監視器，很多人說，是為了監視老師。」「我們資訊很少很少，新聞都被壓下來，在嘉義，我們沒看到這新聞。如果監視器針對我的小朋友，那我覺得學校防著我，家長一定沒辦法接受。」她又說：「（看過資料後）現在覺得，她就是滿用心的老師、對教學很有熱忱。這麼盡心盡力為小孩子，每個家長都希望有一個那麼愛護自己小孩的老師吧。」另一名家長說：「我覺得（校長）做法，就是職場上的欺負…這校長，我覺得（裝監視器）好像也沒錯，但處理手法有點太過，如果不信任老師，老師管理學生也會綁手綁腳。」

▼陳老師身後留下大量教具、教案，尚未送出的部分書籍，家屬整理好，放在家中。

陳老師身後留下大量教具、教案，尚未送出的部分書籍，家屬整理好，放在家中。（家屬提供）

陳老師曾是一個怎樣的教育工作者？「別人五點準時下班，她沒準時下班，每天忙到6、7點。」吳鳳科技大學專任教授、前學務長蔡守浦曾與陳老師共事多年，「她本來是約聘雇，後來轉正職，還兼服務學習組組長，她當我祕書好幾年，對工作非常認真、投入，行政能力強、態度很好、很有服務熱忱。她投入時間、精力、錢，還自備教材。」蔡守浦回憶，陳老師志業就是當老師，「她曾在一間國小代課，投入超過100％。有次她只是代一堂體育課，還專程來問我：大隊接力的『棒』要怎麼接？」

「我不認同校長裝監視器。在她（陳老師）班上裝監視器，只能發現她做得有多好而已！她才不怕（被拍攝）…」蔡守浦去年聽到陳老師死訊，「我很驚訝，無法置信。她曾經去私人公司上班，據我了解，公司對她很稱讚。但她一直想做教育，才去找代理老師…其實代課，錢不多。她所有事都認真過頭、做過頭。」

　

代理老師弱勢　常遭霸凌

「我們不能把陳老師的死完全歸咎校長，也沒有要跟誰連結。但是，在整個過程裡，我們確實感覺到，嘉義教育界的迫害氛圍和事後想要粉飾太平的做法。一路走來，她身為一個熱愛教育、愛惜羽毛的人，無法容忍被潑髒水。」一年來聲援陳老師家屬的台灣民眾黨嘉義市黨部主委吳亭蓁觀察，「教育界很封閉，一直以來權勢霸凌層出不窮，代理老師永遠都是最弱勢的一群。這凸顯，教育界永遠就是打壓提出問題的人。」

吳亭蓁指出，一年級是最難帶的班，「大家說的屎缺，丟到代理老師身上，因為你不得拒絕。」「陳老師可能正義感比較強，不願低頭，用比較激烈手段，去凸顯這整件事不合理。」

「激烈嗎？我不覺得她激烈。」陳觀心回憶，妹妹陳情未果，又在網路遭遇大量嘲諷，「我覺得我妹無路可走。她很多事都要求完美。這傷口太大，她可能不知怎麼面對。」

　

監控學童舉動　侵害人權

陳老師的先生不願直接受訪，但透過陳觀心，他轉來對亡妻的觀察。陳老師產後一度罹患心律不整；她自我要求高，上班日或假日常備課到深夜，下班、假日都在回家長訊息。工作、家庭，她皆求好心切，「監視器事件發生後到她輕生，她在短短幾天之內暴瘦。」事實上，陳老師夫家經濟狀況不錯，「她堅持走教育路，因為這是她的志向，她花在買教具、備課的錢，有時都超過工作收入。」

「如果校方認為9月4日裝設監視器是對的，為何9月13日，老師自殺之後，要將監視器拆掉？如果你認為這是對的行為，可以繼續裝啊。」長期關注此案的嘉義市議員蔡文旭認為，在特定教室安裝監視器，不但侵犯學生人權，也扭曲教育理念，「教育界大多認為，在教室裝監視器，真的不妥。教室是小朋友學習的地方，小朋友不是犯罪嫌疑人，你真的要裝，至少經過家長同意。」「一個老師高高興興期待開學，不到一個月就自殺。她從充滿希望、失望到絕望，一定很難熬，但大家都視而不見。」

除了嘉北國小，過去也曾有其他學校的校長、教師在教室內裝監視器。教育界和人權團體認為此舉已有侵害學生隱私及人權的疑慮，但教育部始終未對此訂出明文規範。國民教育署訂定「強化校園安全防護機制實施計畫」，明訂高級中等以下學校設置監視鏡頭裝置位置，是各建築物主要出入口及易肇生校安事件場所等，以完善校安防護系統建置。我們詢問教育部，究竟國小教室裡能不能裝監視器？教育部回應，中央補助學校裝設校園安全防護裝置，但不包括教室內的監視器。

嘉義市教育處處長林立生回應：「校園是特殊場域，未來如有公務需要，在教室、專科教室或教師行政辦公室安裝監視器，應該徵求使用者同意、至少取得大多數人共識，才能安裝。這是我們一貫態度。」至於「大多數人」指的是誰？林立生回應，至少須徵得老師、學生家長的同意。

▼陳老師精心布置「學習角」，左側箱子內放著教案、繪本，開學日也置放相關主題繪本。圖為她去年上傳家族群組的照片。

陳老師精心布置「學習角」，左側箱子內放著教案、繪本，開學日也置放相關主題繪本。圖為她去年上傳家族群組的照片。（家屬提供）

新竹縣教育產業工會理事長吳南嬿則說，校長若擔心特定班級與學生狀況，應和教師溝通，「妳應該跟老師談，是否需要學校幫忙，而不是裝監視器啊。（嘉北國小）一百多個老師、這麼大的一所學校，怎麼只有一間教室裝監視器？」她舉例，新北市某國小特教班教師遭投訴在教室內裝監視器，被該校考核會以《公立高中等以下學校教師成績考核辦法》相關規定，記一支申誡，該師不服，提行政訴訟，此案日前審理中。吳南嬿說，若教師裝監視器遭記申誡，嘉義市教育處是否應對這名校長「有所作為」？

我們聯繫上趙姓前校長。她情緒激動，說詞反覆，截稿前深夜致電記者，稱先前與記者的數次通話都「非正式受訪」，要求不得刊登，同時要求報導載明「趙老師不回應」，並稱自己已獲不起訴處分。

事實上，趙姓前校長因裝設監視器一事，遭人檢舉涉嫌妨害祕密，後來因檢舉人不具提告資格，遭嘉義地檢署以「未經合法告訴，欠缺追訴條件」為由簽結。

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