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全球頭號毒梟魔爪伸入台灣　台美合作殲滅查扣230kg「毒品之王」

台美攜手合作打擊毒品，通報墨西哥海關在機場攔截到古茲曼集團繞道台灣向中國購入的一批吩坦尼原料。（讀者提供）

▲台美攜手合作打擊毒品，通報墨西哥海關在機場攔截到古茲曼集團繞道台灣向中國購入的一批吩坦尼原料。

圖文／鏡週刊

台灣掃毒不餘遺力，與國際合作聯手緝毒也成果豐碩，其中最引人注目的是，台、美2國聯手斬斷重要的國際販毒網，由美方提供情資、台北地檢署指揮海巡署偵破墨西哥毒梟繞道台灣，向中國購毒銷往美國的販毒集團，逮捕隱身在國營事業中鴻鋼鐵公司的台籍共犯，並查扣可毒害上億人的230公斤毒品之王吩坦尼（Fentanyl）原料，一舉殲滅毒梟在台成立的製毒遙控站，並起訴2名台籍成員。

▼行政院政務委員羅秉成（中）、法務部長蔡清祥（左）及美國在台協會處長孫曉雅（右）日前出席跨境緝毒論壇，展現台美合作反毒決心。

行政院政務委員羅秉成（中）、法務部長蔡清祥（左）及美國在台協會處長孫曉雅（右）日前出席跨境緝毒論壇，展現台美合作反毒決心。（高檢署提供）

吩坦尼被美國緝毒局視為近十年最要命的毒品，這種化學合成的鴉片類藥物，效果是嗎啡的100倍，吸食者經常因不知不覺服用過量，最後因無法呼吸導致窒息死亡，其原料多數在中國提煉，經走私進口，成為美方最頭痛的新興毒品。

▼吩坦尼粉末被加工製成藥丸，毒性極強，已奪走不少人命。

吩坦尼粉末被加工製成藥丸，毒性極強，已奪走不少人命。（翻攝自美國緝毒局DEA官網）

為保護國人健康，法務部從前年起，將吩坦尼的原料分別列為二級與四級毒品，並與美方聯手緝毒，美方緝毒局則祕密與基隆地檢署合作，由基檢暗中指揮海巡署偵防分署基隆查緝隊監控可疑毒梟，意外發現墨西哥大毒梟古茲曼雖在2017年被逮入監服刑，但旗下成員依舊橫行，並且利用台灣當跳板，作為該集團的運毒遙控站，後因管轄權問題全案移交台北地檢署接手擴大偵辦。

▼綽號矮子的墨西哥頭號大毒梟古茲曼，2017年已被逮入獄，他手下卻隱身在台灣遙控販毒。

綽號矮子的墨西哥頭號大毒梟古茲曼，2017年已被逮入獄，他手下卻隱身在台灣遙控販毒。（翻攝自維基百科）

由於台灣雷厲風行緝毒，毒梟擔心毒品轉運來台風險極高，因此安排另名集團成員、綽號Jason的外籍人士（中文名楊育宗）來台物色合適的人選充當防火牆，由該名中間人透過網路越洋發號施令，從中國購買吩坦尼原料再轉運至墨西哥加工製毒。

▼台北地檢署緝毒組主任檢察官黃正雄（圖）帶領檢察官江宇程偵破墨西哥販毒網，美方特別頒獎感謝2人貢獻。

台北地檢署緝毒組主任檢察官黃正雄（圖）帶領檢察官江宇程偵破墨西哥販毒網，美方特別頒獎感謝2人貢獻。（翻攝基隆電台 AM792臉書）

▼台北地檢署緝毒組主任檢察官黃正雄帶領檢察官江宇程（圖）偵破墨西哥販毒網，美方特別頒獎感謝2人貢獻。

台北地檢署緝毒組主任檢察官黃正雄帶領檢察官江宇程（圖）偵破墨西哥販毒網，美方特別頒獎感謝2人貢獻。（翻攝文山一分局官網）

知情人士告訴本刊，楊育宗等人在吩坦尼未列為毒品前，循此管道運毒估計超過10次，自從台灣管制後，美方緝毒局同步知會我國檢方及海巡署等友軍嚴密監控，逮到楊炎璁與陳孝忠2年內至少4次協助墨西哥毒梟運毒，總重量達230公斤，一旦製毒成功，將可毒害上億人。

▼美國緝毒局為感謝台灣司法單位斬斷吩坦尼販毒網，日前低調頒獎肯定北檢2名檢察官貢獻。

美國緝毒局為感謝台灣司法單位斬斷吩坦尼販毒網，日前低調頒獎肯定北檢2名檢察官貢獻。（讀者提供）

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

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