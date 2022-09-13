今將三颱共舞！颱風製造機趕進度　後期更熱鬧

▲今將三颱共舞。（圖／翻攝JTWC）



記者陳俊宏／台北報導

目前西北太平洋面上有梅花颱風、莫柏颱風和一個熱帶性低氣壓發展中。天氣風險公司總經理彭啟明在臉書表示，在趕颱風業績的西太平洋！有注意到有三個系統發展嗎？這才只是開始，預期後續會進入較熱鬧期。民間氣象愛好也說，颱風製造機還會繼續趕進度。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書指出，3個熱帶系統同時在西北太平洋發展，但彼此都保有適當距離，尤其「莫柏」最邊緣，連圖片都塞不進來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣颱風論壇說，目前在關島西北方有個熱帶低壓正在發展，這幾天就會成為第14號南瑪都颱風（已使用18年很資深，這輪第4世），預估會先往日本那霸靠近，隨後北轉日本機率較高，還有調整空間，這幾天留意一下；另外，根據最新資料來看，颱風製造機還會繼續趕進度！

▼三個熱帶系統未來預估路徑。（圖／氣象局）



中央氣象局預報員林定宜接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，今上半天仍受到梅花颱風外圍環流影響，北部、東北部雨勢較明顯，其他地區也有局部短暫陣雨，其中北部、東北部和中部山區有局部大雨或豪雨；預估今下午到傍晚，台灣海面可望脫離暴風圈，傍晚前後可能解除海上警報。

林定宜指出，位於硫磺島西南方海面的熱帶性低氣壓，今有成颱的趨勢，預估往日本南方海面走，短期內影響還好，至於長期還有不確定性，仍要看最新資料；而輕度颱風「莫柏」更遠，對台灣沒影響。

▼台灣颱風論壇說，颱風製造機還會繼續趕進度！（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）