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社會 社會焦點 保障人權

台南騎士拒檢...一路闖紅燈逆向蛇行！最高罰7.2萬

記者林悅／台南報導

有網友11日在爆料公社貼出一段影片，位於永康區復興路有機車逆向繞來繞去，警察騎車追逐的驚險畫面，台南市永康分局查出係11日傍晚，大灣派出所員警準備攔查一輛形跡可疑機車，不料機車駕駛不但拒絕停車受檢，還一路狂飆、闖紅燈、逆向、蛇行，除觸犯公共危險罪外，還要送他2萬2000元至7萬2000元罰單。

▲機車駕駛不但不配合，還加速逃跑，員警騎著機車一路尾隨，打算伺機攔停，機車卻持續狂飆，一路闖紅燈、逆向又蛇行。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲機車駕駛不但不配合，還加速逃跑，員警騎著機車一路尾隨，打算伺機攔停，機車卻持續狂飆，一路闖紅燈、逆向又蛇行。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲台南發生有機車騎士不服警方取締，竟狂飆、闖紅燈、逆向、蛇行，觸犯公共危險罪外，警方將喚車主到案釐清違規人，要送他2萬2000元至7萬2000元罰單。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局大灣派出所所長林世璿表示，11日傍晚6時多，該所警員黃俊嘉當時支援復國一路火警案交管勤務，現場解除封鎖準備返回駐地時，於復國路53巷口發現來向1部機車，見警後急速迴轉駛入小巷內，發現該車形跡可疑，即上前攔查，不料機車駕駛不但不配合，還加速逃跑，員警騎著機車一路尾隨，打算伺機攔停，機車卻持續狂飆，一路闖紅燈、逆向又蛇行，並於復興路246巷口不斷違規迴轉及逆向（復興路西向東），經數次示意停車未果後，黃員為顧及其他用路人的安危而停止尾隨。

▲台南發生有機車騎士不服警方取締，竟狂飆、闖紅燈、逆向、蛇行，觸犯公共危險罪外，警方將喚車主到案釐清違規人，要送他2萬2000元至7萬2000元罰單。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南發生有機車騎士不服警方取締，竟狂飆、闖紅燈、逆向、蛇行，觸犯公共危險罪外，警方將喚車主到案釐清違規人，要送他2萬2000元至7萬2000元罰單。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方表示，員警前後追了大約10分鐘， 除了針對該車駕駛一路危險駕駛行為，依公共危險罪嫌將他送辦外，還將針對他闖紅燈、逆向、不服攔查取締和危險駕車的部分製單開罰，根據道路交通管理處罰條例，重機車駕駛紅燈右轉可開罰600元至1800元，逆向罰600至1800元，危險駕駛開罰6000至24000元，不服攔查取締罰10000至30000元，不依規定使用燈光開罰1200至3600元，加起來可開罰22000至72000元罰鍰。

目前警方將傳喚機車車主到案說明，以查明車主是不是違規駕駛人本人，或是借由他人駕駛，以釐清本案告發移送對象。永康分局呼籲用路人，務必遵守交通規則，注意交通安全，勿危險駕駛致危害其他用路人安全，勿心存僥倖，最終還是躲不過警方裁罰。

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