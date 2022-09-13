「點魷魚圈送洋蔥圈」他1星嗆店員耳包　業者監視器打臉：不要再來

記者葉國吏／綜合報導

一位民眾到拉麵店消費，結果在Google評論給一星，並留言「點魷魚圈送洋蔥圈」，批評櫃檯耳包。結果業者直接用監視器畫面打臉。

▲網友在Google評論上批評「點魷魚圈送洋蔥圈」，並嗆店員耳包。（圖／翻攝爆料公社，下同）



爆料公社網站一篇文章指出，一位署名「海森堡」的網友在高雄某家拉麵店給了一星評論，同時留言批「櫃檯換個人，耳包！點魷魚圈送上來洋蔥圈，反應了還說我們講錯，臉色又臭，我口氣很差膩？欠你多少？不會聽人家點餐麻煩菜單換一下 我們看的懂字。」

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▲業者回覆網友「菜單上沒有魷魚圈」，後來又更新監視器畫面打臉。

對此評論業者在底下留言「請你有水準點！什麼是耳包？菜單上就沒魷魚圈你是要跟誰點魷魚圈？」，接著業主再更新並附上監視器畫面，清楚可以在15秒處聽到，民眾點餐時確實是說出「洋蔥圈」三個字，引起其他網友熱烈討論。

▲從業者貼出的監視器畫面可以清楚聽到，網友確實是點洋蔥圈。

爆料公社網站擷取部分網友留言「海森堡，你的洋蔥圈說的很大聲喔！結果問題最大的是你自己欸～海先生」、「道歉請吃洋蔥圈100份啦！」、「 店家就說有覆誦了 然後他還硬拗說沒有 遇到這種的 如果沒有錄影錄音 你怎樣都站不住腳啦！」