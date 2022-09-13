iPhone 14維修費全面漲價！　Pro Max正面螢幕飆破1.2萬元

▲iPhone 14全系列維修價格調漲。（圖／CFP）

記者張靖榕／綜合報導

iPhone 14全系列不只因匯率導致售價調漲2000元，新的維修報價出爐後，可見包括正面螢幕、電池等的維修費用都比前代高，電池維修費更是貴了1140元。

蘋果官網「iPhone 服務和維修」頁面顯示，維修項目已細分為電池、後置相機、（正面）螢幕破裂、其他損壞以及背面玻璃損壞共5個項目。

更新數據顯示，若用戶沒有AppleCare+服務專案，且是因為人為因素造成電池損壞，iPhone 14全系列的維修預估費用為3190元，前代iPhone 13全系列則為2050元，兩者相比差了1140元。

正面螢幕破損維修方面，iPhone 14為8990元、iPhone 14 Plus為1萬790元、iPhone 14 Pro為1萬790元、iPhone 14 Pro Max則要價1萬2290元。光比Pro Max版本，iPhone 14的維修價格就較iPhone 13剛上市的維修價格貴上2400元，iPhone 13剛上市維修價格為9890元，今年調漲至1萬790元。

背面玻璃維修方面，Pro版的價格要貴上許多，iPhone 14為4690元、iPhone 14 Plus為5690元、iPhone 14 Pro要價1萬5890元、iPhone 14 Pro Max則要價1萬7490元。