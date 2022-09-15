iPhone 14要來了！遠傳頭香想買新色　中華電果粉周二開始排

▲遠傳排隊頭香吳先生。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／綜合報導

iPhone 14系列明日早上開賣，各家電信公司也都推出各項排隊優惠，像是中華電信贈送Air Pods Pro，遠傳則贈送頭香iPad Air，也吸引了許多民眾徹夜排隊，遠傳的頭香吳先生從今日上午左右就開始排隊，主要就是衝著iPhone 14 Pro紫色而來，而中華電信的頭香陳小姐則是從周二早上就開始排隊。

在遠傳排隊的頭香哥吳先生帶了雨傘、摺疊椅等準備撤夜奮戰，而他也說，這次主要是被iPhone 14的新色「紫色」吸引而來，覺得這次遠傳的排隊禮不錯，不過沒有想到會是頭香。

吳先生表示，自己打算購入iPhone 14 Pro的紫色，搭配遠傳999的月租方案，而這次遠傳推出的排隊禮除了頭香贈送iPad Air之外，也同時將容量升級，他表示，自己是遠傳的老客戶，加上這次排隊優惠不錯才決定出來排，目前使用的手機是iPhone X系列，也是第一次決定排隊買手機。

▲中華電信排隊人潮。（圖／記者湯興漢攝）

而在中華電信排隊的陳小姐表示，自己公司是專門做貴重物品的表面防護，不過由於VIP客戶有需求，想第一時間拿到手機，因此才出來排隊，他也說，這次的手機現貨很少，擔心不快點拿會搶不到，也從周二就開始排隊，並表示有出動6個人一起排隊，勢必要搶到首發的新機。