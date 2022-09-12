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重機爸「4貼」衝台61！2孩沒戴安全帽靠媽緊抓　他1舉動反挨轟

▲一名網友發現台61線有重機爸4貼載著妻小，當場拿出手機錄影。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲一名網友發現台61線有重機爸4貼載著妻小，當場拿出手機錄影。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

記者閔文昱／綜合報導

中秋連假最後一天，各地都出現收假車潮。一名網友開車行經台61線時，竟看到有重機騎士4貼載著老婆、小孩騎在內側車道，其中坐在中間的2名小孩甚至還沒戴安全帽，讓他當場拿出手機把這離譜畫面給拍下。影片一曝光，馬上引發熱議。

一名網友11日在臉書社團「爆料公社」PO出影片，只見在台61線的內側車道上，一輛黃牌重機竟載有4人，且中間的2名小孩還沒戴安全帽，在強風中看起來搖搖欲墜，僅靠著坐在最後方的媽媽用手抓著，看起來相當危險。而原PO也不顧自己還在開車，拿出手機錄影表示，「開車拿手機拍影片是不對的，被砲轟沒關係，但小孩是無辜的！」

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貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛留言「想死也不要帶小孩」、「太扯了，就算戴小朋友上國道，也要戴安全帽呀」、「這速度...小孩沒帽子耳朵怎麼受得了」、「如果在市區這樣載還勉強，但在快速道路真的太危險…這個只要噴掉一定出人命」、「小孩真的好可憐，這樣也太誇張了吧」、「太危險了，拿小孩開玩笑」。

不過也有網友認為，原PO開車追上前錄影的行為根本是半斤八兩，痛批「重機有問題沒錯，你四輪的又追上去，逼車嗎？」、「小孩是無辜的，啊你拿手機拍他們是能解決什麼問題」、「沒安全帽的小孩已經夠危險，你還製造危險，你為了拍他們如果突發意外你來得及閃避嗎」、「三寶抓三寶」、「兩邊都有問題」。

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