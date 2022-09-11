人妻偷吃後悔了想分手　恐怖小王逼每週二上旅館...否則殺全家

▲小王不滿人妻提分手，傳訊恐嚇對方每個禮拜二必須陪他上旅館，否則會有生命危險。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃資真／桃園報導

桃園一名洪姓男子不滿女友提分手，用LINE傳訊恐嚇對方每個禮拜二都要陪他上旅館，不配合就拿刀殺了她與她丈夫，女子不得已只好配合發生關係共2次。桃園地院依2個強制性交罪，判處洪男5年有期徒刑。

判決指出，人妻花花（化名）與洪男發生婚外情，後來花花決心回歸家庭，與洪男提分手後，洪男心生不滿，在去年3月至5月期間傳訊恫嚇花花，強迫其5月份每個禮拜二得陪自己上旅館發生關係，「不然我就是全部都拖下地獄，拿刀殺死妳們」、「我明天會讓妳老公先死，再讓妳死」、「反正我會折磨妳」、「我要把妳帶來我身邊，若妳不要，我們就一起死」。

花花擔心自己與家人的人身安全，不得已於5月4日、5月18日晚間8時許前往桃園某家旅館發生關係，事後花花不願再受威脅，向警方報案。

由於洪男均坦承上述犯行，且與花花調解成立，辯護人請求從輕量刑，法官審酌洪男明知花花是有婚姻之人，只因不滿對方回歸家庭，萌生報復之心，致使花花身心飽受煎熬與恐懼，其行徑惡性非微，依2個強制性交罪各處3年6月，合併執行5年。