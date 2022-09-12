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卸任後要去哪？柯文哲：先回台大報到「主張退休」　再找辦公室拚總統

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲過去屢次表達要參選2024總統大選，只見8年任期將屆滿，國民黨台北市議員陳重文12日送上木雕作品祝福鵬程萬里，並詢問對方12月25日卸任後要去哪裡？柯文哲表示，自己會先回台大報到，但主張退休，並會爭取總統大位。

▲▼國民黨台北市議員陳重文送木雕給台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

▲國民黨台北市議員陳重文送木雕給台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲12日下午赴市議會備詢，今為柯文哲任內市政總質詢倒數第二天，陳重文表示，自己去苗栗三義找雕刻大師，替柯文哲雕刻了一座木雕作品，而大師將此作品取為「放飛」，只見雄鷹展翅高飛、爪子張開要獵取獵物的姿態，他祝福柯文哲鵬程萬里，展翅高飛。

隨後，陳重文詢問，柯文哲12月25日卸任後會不會回台大，之後是否會回去上班？柯文哲回應，自己一定要回台大報到，但還在想這個問題，「要跟人事處研究一下。」他不好意思佔用別人位子不做事，「我是主張退休啦！」

陳重文追問，柯文哲退休後有什麼打算？會不會爭取總統大位？柯文哲則說，還有很多事情要做，「（爭取總統）會啊！我會去努力。」若要找辦公室的話，一定會找在立法院附近，畢竟民眾黨立院黨團、中央黨部都在中正區，但空間多大則要思考，「先想有多少人再做決定。」

▲▼國民黨台北市議員陳重文送木雕給台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

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