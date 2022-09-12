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北市Novavax存量不足！下週剩3350劑可打　柯文哲笑回：有很多高端

▲▼台北市長柯文哲、國民黨台北市議員陳重文坐著質詢。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長柯文哲、國民黨台北市議員陳重文坐著質詢。（圖／記者袁茵攝，下同）

記者袁茵／台北報導

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文日前表示，去年採購BNT疫苗時，接到來自政界、工商業界大老電話勸「別浪費力氣」，引發外界質疑中央阻擋民間捐贈疫苗。台北市長柯文哲提及，有沒有擋BNT心裡有數，也透露台北市Novavax存量不足，只剩下3350左右的劑量可供預約，而成人疫苗選項只剩莫德納、高端，「高端很多，你可以打。」

柯文哲12日下午赴市議會備詢，國民黨台北市議員陳重文表示，慈濟疫苗採購的推手顏博文披露，買疫苗艱辛的過程，甚至說接到工商界、政界大老電話勸「買不到」、「別浪費力氣」，中央究竟有無阻擋購買BNT？

柯文哲先是嘆了一口氣後回應，「有沒有（阻擋BNT），大家心裡有數，我認為有。」美國EUA（緊急使用授權）都通過了，台灣的EUA還要審多久？這就是技術上在拖，雖然他知道中國復必泰事件，但「危險的時候，老百姓生命優先處理。」

柯文哲認為，倘若美國FDA、EUA都通過了，台灣還要審什麼東西？了不起就是行政程序，「美國都可以打了，台灣還在擋什麼？這就不曉得。」

陳重文追問，現在大多數國家都不用戴口罩生活，為什麼台灣比別人慢這麼久？柯文哲提及，這波疫情過去後，也許可以考慮不要戴口罩，但這是因「政治考量」，現在全球還在嚴格規定戴口罩的國家，只剩下中國、北韓與台灣，「這就很好笑了，中國、北韓、台灣，不是每天反共嗎？不是很奇怪嗎？」

▲▼台北市長柯文哲、國民黨台北市議員陳重文坐著質詢。（圖／記者袁茵攝）

隨後，陳重文再問，中央阻擋疫苗的情況下，市民有辦法選到想接種的疫苗嗎？柯文哲直言「不行」，因為台北市這週無法打Novavax，明日開放預約系統時，Novavax也只剩下3200劑左右，「Novavax現在存量不足。」

台北市衛生局長黃世傑也說明，台北市的Novavax只剩下3350劑，造成本週無法打，且BNT現在優先給12歲至17歲青少年使用，18歲以上成人只能選莫德納、高端疫苗。

柯文哲提及，BNT要限制12至17歲民眾接種，18歲以上沒有BNT可打，成人現在只能選莫德納、高端，「我也不曉得為什麼變這樣，這週是因為Novavax存量不足，所以沒有開放登記，明（13）日重新登記Novavax，但也只剩下3350劑。」

至於中央何時會再補Novavax疫苗？柯文哲笑稱「不知道！反正他（中央）的意思是說，想打高端的有很多，你可以打」。

台北市衛生局也發布新聞稿指出，北市疫苗接種預約平台將於13日至16日上午9時至晚上9時開放，接種日期為9月19日至25日，本次提供疫苗種類包含幼兒莫德納、兒童莫德納、幼兒BNT、兒童BNT、BNT (12-17歲)、莫德納、Novavax及高端疫苗等，提供超過6萬名額數量。

北市衛生局表示，中央Novavax到貨期程仍未定，因此本次預約平台僅以上週接種後的剩餘庫存數，提供Novavax疫苗預約接種服務，未來視疫苗到貨情形調整開設。

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