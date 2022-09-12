「9千萬」級台北城博會人潮僅10萬　她嘆：柯市長這是何苦？

▲台北城市博覽會人流。（圖／翻攝許淑華臉書）



記者杜冠霖／台北報導

被視為台北市長柯文哲、前台北市副市長黃珊珊「畢業展」的台北城市博覽會，11日畫下句點，而議員許淑華12日揭露，台北城博12天花9000萬，一天燒掉750萬、創造10.5萬人潮，僅基隆城市博覽會10分之1，許淑華批評，城博除了動員還是動員，結果效益還不理想，「套一句商家常說的話『人潮就是錢潮』，柯市長你又何苦呢？」

柯文哲動用8000多萬元籌備的「台北城市博覽會」於26日舉辦開幕記者會，27日正式對外登場，一共分為六大展區，包括永續發展、城市再生、打開台北、共融社會、創新創業及智慧城市，並公布與產官學一同建構「元宇宙台北隊」內容，由柯文哲與虛擬分身共同主持。

但對於城博成效，許淑華提出三點質疑，包含：

第一、許淑華指出，城博拿救命錢辦台北市民9000萬、10.5萬人次，為台北市創造什麼效益？除了動員還是動員，結果動員效益不盡理想。現在居然還拿線上點擊數來衝帳面數據，「請問線上點擊率能幫台北市創造什麼經濟效率？套一句商家常說的話『人潮就是錢潮』，柯市長你又何苦呢？」

許淑華直言，反觀，基隆城博創造101萬人潮；高雄光展區內2天就超過15萬人次，不計其他展區及周邊人潮，「柯市長你的畢業展呢？」

第二、許淑華表示，柯文哲市長曾說討厭像煙火那種一次性的活動，除了垃圾什麼都沒留下。台北城博12天花9000萬，一天燒掉750萬，「城博除了柯市長的畢業展，只下留垃圾給台北市民？」

第三、許淑華批評，柯市長的成績吊車尾，八年的成果展台北市民都不買單，「請問台北市民又怎麼相信柯市長指定的接班人能超越柯市長？三問柯文哲市長請給市民一個交代！」

▼台北城市博覽會人流。（圖／翻攝許淑華臉書）

