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日韓果粉躺槍！匯率貶太兇　iPhone14竟比前一代貴2成

▲▼iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max。（圖／蘋果官網）

▲日、韓貨幣兌美元長期貶值，消費者購買蘋果新款iPhone的費用將比去年高出許多。（圖／蘋果官網）

記者吳珍儀／綜合報導

蘋果秋季發表會推出最新 iPhone 14 系列，不過在日本和韓國的貨幣兌美元長期貶值的情況下，日本和韓國的消費者購買蘋果最新款 iPhone 的費用將比去年iPhone 13機型高出許多。

根據《日經亞洲》（Nikkei Asia）報導，在日本，容量 128GB 的標準 iPhone 14 型號價格為 119,800 日元（841 美元），比一年前發布的 iPhone 13 高出約 21%；在韓國，增幅為 15%。

相比之下，儘管美國的通脹水平處於歷史高位，但 iPhone 14 在美國的價格為 799 美元，與去年的型號持平。

日本 MM Research Institute 的執行分析師 Hideaki Yokota 表示，日本和韓國貨幣的急劇貶值讓蘋果別無選擇，只能提高其旗艦設備的價格以維持這些市場的盈利能力。

過去一年，日元兌美元貶值23%，韓元貶值16%。

報導稱，Hideaki補充說，就日本而言，貨幣疲軟只是部分原因，因為跟其他市場相比，日本 iPhone 相對便宜，經銷商常在日本購買iPhone，然後賣到中國，這也是長期存在的問題。

與此同時，在貨幣貶值幅度較小的其他主要亞洲市場，iPhone 14 的價格與 iPhone 13 持平。像中國，128GB iPhone 14 售價 5,999 元人民幣（866 美元），而在印度，價格為 79,900 盧比（1,000 美元），與 iPhone 13 相同。人民幣和盧比兌美元在過去一年均下跌約 7%。

包括中國大陸、香港和台灣在內的大中華地區是蘋果的第三大市場。

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