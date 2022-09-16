果粉湧好市多搶低價iPhone14　「這兩款」最熱門15分鐘賣光

▲好市多開賣iPhone 14。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

蘋果iPhone 14系列3款新機今（16日）開賣，美式賣場好市多也於今天低調開賣。內湖好市多賣場人員表示，有民眾凌晨就來排隊，因應新機發售賣場今天提早於9點左右營業，Pro和Pro Max約15分鐘左右就全部搶完，14仍有零星現貨，現場價格接近95折優惠，由於預期到搶購民眾眾多，每張會員卡限購一台。





▲好市多今開賣iPhone 14系列三款新機型，許多沒搶到的民眾也到賣場看實機。（圖／記者蔡玟君攝）

每年蘋果新機推出好市多都會低調提早加入開賣行列，內湖好市多人員指出，今天開賣的3款新機每款機型約進貨10支不等的量，其中以Pro和Pro Max最搶手，開賣15分鐘內搶完，甚至有民眾凌晨就來排隊等待，目前剩14仍有零星現貨。

▲好市多賣場可看到iPhone 14三款新機顏色，但無法實際操作體驗。（圖／記者蔡玟君攝）

▲好市多的iPhone 14系列價格比官網售價還便宜，店員透露接近95折。（圖／記者蔡玟君攝）

店員表示，3款新機容量都以128G和256G為主，再高的容量不會販售，以iPhone14 Pro和Pro Max 128G為例，賣場售價分別為3萬3669元和3萬7049元，約是外面價格接近95折的優惠，現場也有實際機型可以看，但僅能讓民眾看機型外觀與實際顏色，無法實際體驗操作試玩。

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