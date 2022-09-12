小三扶正獲贈千萬房產！老翁自住10坪單人房　兒告她詐欺結果出爐

▲高雄91歲段姓老翁將價值千萬房產贈予周女，老翁的兒子認為周女趁父親失智時詐欺。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者翁子皓／新竹報導

高雄91歲段姓老翁有感於後來結婚的周女，對他照顧有加，於是將價值千萬房產贈予對方，而自己卻住在10坪大小的單人房。老翁的兒子懷疑周女趁父親跌倒腦傷，有失智的情況下騙走房產，於是控告對方詐欺。新竹地院近日判決結果出爐，認為老翁曾指控兒子不孝不養他，所以才把財產都給周女，因此判處周女無罪。

判決書指出，段姓老翁在外風流韻事不斷，與前妻施姓婦人在1979年就已分居，子女則與前妻同住。施姓婦人在2014年間怕財產可能被小三給奪走，為了保住財產留給兒女，於是向老翁提出離婚、剩餘財產分配訴訟，經法官判決離婚，老翁須將1250萬元給予前妻。

段姓老翁在2016年與小三周女結婚，並在2018年時，因感念周女對他十分照顧，於是將名下3處房地產過戶給她。老翁與前妻所生的兒子後來得知父親被周女安排住在不到10坪，像倉庫般的單人套房中，認為她沒有妥善照顧父親，改善父親的晚年生活，並一直阻止他與父親見面，還懷疑周女是趁老翁2018年在中國跌倒，導致患有失智的情況下，誘騙老翁交出房地產，於是向周女提出詐欺告訴。

周女供稱，老翁確實有將名下房地產贈予她，但否認自己有詐欺之嫌，她表示她與老翁交往十幾年，有感情並共同生活，不辭辛勞照顧他的生活起居，反觀老翁的兒子與父親感情不睦，在法院判決老翁要給前妻1250萬元時，都不願出手幫忙，對父親的生活也不聞不問，所以老翁不願將財產送給兒子們，由於老翁年事已高，她只好請對方將房產給她，她好用房子去貸款，把錢還給老翁前妻。

法官調查，老翁雖罹有阿茲海默症，但並不等於完全失去辨識能力，此外法官還參考2018年周女被兒子告背信、侵占罪時老翁的證言，當時老翁雖不記得自己的出生年月日，但清楚的記得與周女是夫妻，他不記得送給周女幾棟房子，但周女對他很照顧，不會對周女提告，由此判斷老翁是自願送房地產給周女。當提到老翁的兒子時，老翁表示兒子本該照顧他，但又說「可是這個小孩，貪啊，其實他生活不成問題了」等語。

新竹地院近日判決結果出爐，法官認為周女在獲得房地產後，將賣房產錢用來支付給老翁前妻，而老翁將房子給周女，也是自己心甘情願，因此判決周女無罪，全案仍可上訴。