眼前一團黑影！翁跌落水溝說得很玄　警：糖尿病沒吃藥

▲▼老翁黑夜騎車突然眼前一團黑影，隨即掉落水溝。（圖／玉里警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警察局玉里分局崙天派出所所長余明和、警員江世川日前執行20至22時巡邏勤務，行經花蓮縣卓溪鄉古風村上部落聯外道路時，發現道路旁的水溝有一名老翁連人帶車跌落，所長與員警立刻將男子自水溝中救起，老翁表示，當時騎著車突覺眼前飛來一團黑影，隨即無法自我控制才跌落水溝，而且全身無力才無法爬出水溝，所長等立即協助聯絡家屬，將男子安全帶回家休息。





余所長表示，經了解陳姓老翁本身患有糖尿病，騎乘機車忽然感到頭暈目眩，煞那間感覺有一團黑影從眼前閃過，加上正值深夜無法適應昏暗且狹隘的道路，才會重心不穩跌進路旁水溝，因身體虛弱無法自行爬出也無力將倒臥的機車移至路面，僅能躺在水溝內等待行經的部落村民來救援。

▲▼巡邏員警洽巧經過立刻將老翁救起。

所幸老翁意識清楚、身體無明顯外傷，研判未按時服藥才會導致駕車時血糖突然降低，老翁表示不需救護車協助，僅須返回家中休息即可；員警便聯繫其家屬到場進行後續照護，離去前陳民對部落的警察不斷道謝，並讚許人民保母當之無愧。

玉里分局分局長温基興表示，年長者頭暈與器官退化有密切關係，加上本身若患有高血壓、糖尿病等慢性疾病，都會使老年人頭暈目眩的機會大增；其中血糖不穩定更時會造成身體機能運作不良，容易引起疲倦、頭痛等症狀出現。