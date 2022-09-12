　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

眼前一團黑影！翁跌落水溝說得很玄　警：糖尿病沒吃藥

▲▼老翁黑夜騎車突然眼前一團黑影，隨即掉落水溝。（圖／玉里警分局提供，下同）

▲▼老翁黑夜騎車突然眼前一團黑影，隨即掉落水溝。（圖／玉里警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警察局玉里分局崙天派出所所長余明和、警員江世川日前執行20至22時巡邏勤務，行經花蓮縣卓溪鄉古風村上部落聯外道路時，發現道路旁的水溝有一名老翁連人帶車跌落，所長與員警立刻將男子自水溝中救起，老翁表示，當時騎著車突覺眼前飛來一團黑影，隨即無法自我控制才跌落水溝，而且全身無力才無法爬出水溝，所長等立即協助聯絡家屬，將男子安全帶回家休息。

▲▼老翁黑夜騎車突然眼前一團黑影，隨即掉落水溝。（圖／玉里警分局提供，下同）
       
余所長表示，經了解陳姓老翁本身患有糖尿病，騎乘機車忽然感到頭暈目眩，煞那間感覺有一團黑影從眼前閃過，加上正值深夜無法適應昏暗且狹隘的道路，才會重心不穩跌進路旁水溝，因身體虛弱無法自行爬出也無力將倒臥的機車移至路面，僅能躺在水溝內等待行經的部落村民來救援。

▲▼老翁黑夜騎車突然眼前一團黑影，隨即掉落水溝。（圖／玉里警分局提供，下同）

▲▼巡邏員警洽巧經過立刻將老翁救起。

所幸老翁意識清楚、身體無明顯外傷，研判未按時服藥才會導致駕車時血糖突然降低，老翁表示不需救護車協助，僅須返回家中休息即可；員警便聯繫其家屬到場進行後續照護，離去前陳民對部落的警察不斷道謝，並讚許人民保母當之無愧。

▲▼老翁黑夜騎車突然眼前一團黑影，隨即掉落水溝。（圖／玉里警分局提供，下同）

玉里分局分局長温基興表示，年長者頭暈與器官退化有密切關係，加上本身若患有高血壓、糖尿病等慢性疾病，都會使老年人頭暈目眩的機會大增；其中血糖不穩定更時會造成身體機能運作不良，容易引起疲倦、頭痛等症狀出現。

►糖果色「兒童相機」功能超強大才1299元！

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
快訊／哈利王子首發聲明感謝奶奶　「您和爺爺平安地團聚了！」
即位儀式不耐煩！　查爾斯三世「咬牙怒瞪」畫面曝光
Nono爆被欠100萬賠償金！　男藝人在場認了：有在籌錢
烏克蘭大反攻！俄烏戰200天　一圖看懂奪回多少失土
小三扶正獲贈3處房地產！　老翁兒子沒分到半毛怒了
想買iPhone 13通訊行都缺貨！　內行驚曝市場1走向
快訊／梅花雨狂下　桃園這3里宣布即起停班

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「碰精液就會懷孕」討和解+墮胎費　混血按摩女控性侵敗訴

重返永康3死火場　滿滿焦黑雜物擋路...鄰居見家成廢墟好無奈

快訊／金門軍車回營碰撞民車　喇叭離奇「不斷電」狂響釀2傷

碰！台東卑南貨車轎車路口相撞　2駕駛送醫

害壁裂、毀排水！一排鄰屋怒控毀損　營造商出示鑑定公文說話了

黃嘉千黑底洋裝現身！離婚官司開庭30分鐘　夏克立「∞家書」曝

遭控將「房思琪們」當性奴　狼師怒了：當年沒將學生們教好

一拳超人上身！台中悍女當街一巴掌打趴親妹　10警車衝現場

快訊／梅花外圍環流颳強勁風勢　高雄路樹倒塌砸毀2汽機車

太好賺！詐團洗錢賣毒咖啡擁雙B　司機A走310萬竟懶得追

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

刺青爸陪女兒寫作業！　珠心算超快：我檢定2級

澳男海邊下跪浪漫求婚 女兒幫遞戒指下秒GG

《交換情侶》男友搶走女友手機...　看訊息變臉「妳這樣背叛我」哭提分手

球棒砸店、招牌貼符咒！　加盟主自毀廖老大無奈笑

林襄低胸背心烤肉「沒穿內衣」　胸前黑陰影疑走光..親回：角度問題

球棒狠砸「廖老大飲料店」　招牌字慘掉落！13秒影片曝

李易峰嫖娼「警方證實了」　遭拘留15天違法毀星路

日本38歲男當出租先生 「默默陪伴」時薪台幣2千

「碰精液就會懷孕」討和解+墮胎費　混血按摩女控性侵敗訴

重返永康3死火場　滿滿焦黑雜物擋路...鄰居見家成廢墟好無奈

快訊／金門軍車回營碰撞民車　喇叭離奇「不斷電」狂響釀2傷

碰！台東卑南貨車轎車路口相撞　2駕駛送醫

害壁裂、毀排水！一排鄰屋怒控毀損　營造商出示鑑定公文說話了

黃嘉千黑底洋裝現身！離婚官司開庭30分鐘　夏克立「∞家書」曝

遭控將「房思琪們」當性奴　狼師怒了：當年沒將學生們教好

一拳超人上身！台中悍女當街一巴掌打趴親妹　10警車衝現場

快訊／梅花外圍環流颳強勁風勢　高雄路樹倒塌砸毀2汽機車

太好賺！詐團洗錢賣毒咖啡擁雙B　司機A走310萬竟懶得追

柴柴換毛消風一圈被爸罵虐狗　「都不給牠吃飯！」買罐頭給孫補身

全球旅遊風氣回溫　星宇8月營收2.7億元、客運暴增5倍

快訊／哈利王子首發聲明感謝奶奶　「您和爺爺平安地團聚了！」

「碰精液就會懷孕」討和解+墮胎費　混血按摩女控性侵敗訴

卸任後要去哪？柯文哲：先回台大報到「主張退休」　再找辦公室拚總統

五月天瑪莎是張雨生狂粉　「把錄音帶聽到壞」：遺憾沒機會見本人

林祖嘉／台灣出口旺季不旺　總體經濟情況不佳

星巴克「喵喵甜點」光看就療癒　3款植物奶飲品新上市

重返永康3死火場　滿滿焦黑雜物擋路...鄰居見家成廢墟好無奈

查爾斯三世即位儀式不耐煩！「咬牙怒瞪」全被拍　關鍵2畫面曝光

北市松山驚爆街頭性侵　夜歸女遭20多歲男尾隨壓地淫辱

社會熱門新聞

颱風天大豹溪烤肉！民眾急撤驚險影曝

統聯司機國道勇救31乘客　車停路肩沒了心跳

「築間餐飲集團」策略長狂性騷女助理

烤肉給公嬤吃卻同喪火窟　20歲女大生永遠缺課

即／找到了！距腦漿處10m尋獲男山友遺體

台南孫女衝上樓救祖父母　3人慘困死火場

烤肉大火3死　雙親淚崩：只是出去一下

築間高層狂性騷　美女助理揭他真面目下場慘

害壽司郎停業3月！她一把火毀14車　悍女霸氣全賠了

遭指是狼師...黃姓校長2288字聲明反擊！

烤肉大火釀祖孫3死！夫妻呆坐殯儀館啜泣

內湖4惡煞逼車　慘變三寶3連撞

即／蘆洲警自戕不治　搶救28小時家屬同意拔管

即／不滿周玉蔻稱慈濟是中共同路人　支持者闖放言咬傷人

更多熱門

相關新聞

滿州夫妻高雄訪友　誤闖獅子山區迷路陷水溝

滿州夫妻高雄訪友　誤闖獅子山區迷路陷水溝

屏東縣滿州鄉朱姓夫婦，駕車欲到高雄訪友，避免台一線屏鵝公路塞車，友人告訴他從獅子鄉可避開塞車路段，卻因不熟路況，車輛陷入水溝邊緣，動彈不得，2人受困山區一夜，隔天才被民眾發現通枋寮警方協助脫困。

無糖手搖飲真的無糖嗎？　美國正妹實測結果曝光

無糖手搖飲真的無糖嗎？　美國正妹實測結果曝光

吃藥該配多少水？食藥署解答：喝不夠「恐黏在食道上」

吃藥該配多少水？食藥署解答：喝不夠「恐黏在食道上」

男登奇萊跌落邊坡嘴唇撕裂　黑鷹吊掛救援

男登奇萊跌落邊坡嘴唇撕裂　黑鷹吊掛救援

超實用「4大服藥時間點」一圖看！飯後＝1小時內

超實用「4大服藥時間點」一圖看！飯後＝1小時內

關鍵字：

黑影跌落水溝很玄糖尿病按時吃藥

讀者迴響

熱門新聞

颱風天大豹溪烤肉！民眾急撤驚險影曝

即／桃園市宣布：3個里「12日停課」

傳女王34億珠寶全送凱特　梅根什麼也沒有

李易峰極樂裸照外洩！要玩3人行結果不舉

統聯司機國道勇救31乘客　車停路肩沒了心跳

林襄一看到孫生「罕見怒了」！分手2年真實反應曝

「築間餐飲集團」策略長狂性騷女助理

李易峰嫖娼完事「讓妹子騎YouBike回家」

取代鐵網！他烤肉改用這1物

「LINE太胖」超佔記憶體！他教1招瘦身大法

不爽「擋疫苗」遭圍剿　陳時中沒關麥曝真心：腦袋有問題

廖老大手搖飲「仙氣女店員」　千人停戰求地址

女王生前簽新法　力保夏綠蒂公主繼承權

砸27億元！23歲正妹「買下」上市公司

卡蜜拉介入王室家庭！威廉典禮1動作曝關係

更多

最夯影音

更多
虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲
對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

刺青爸陪女兒寫作業！　珠心算超快：我檢定2級

刺青爸陪女兒寫作業！　珠心算超快：我檢定2級

澳男海邊下跪浪漫求婚 女兒幫遞戒指下秒GG

澳男海邊下跪浪漫求婚 女兒幫遞戒指下秒GG

《交換情侶》男友搶走女友手機...　看訊息變臉「妳這樣背叛我」哭提分手

《交換情侶》男友搶走女友手機...　看訊息變臉「妳這樣背叛我」哭提分手

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面