滿州夫妻高雄訪友　誤闖獅子山區迷路陷水溝...受困一夜獲救

▲枋寮警分局內獅派出所所長喀拉曼、警員黃俊強協助朱姓夫婦脫困 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導



屏東縣滿州鄉朱姓夫婦，駕車欲到高雄訪友，避免台一線屏鵝公路塞車，友人告訴他從獅子鄉可避開塞車路段，卻因不熟路況，車輛陷入水溝邊緣，動彈不得，2人受困山區一夜，隔天才被民眾發現通枋寮警方協助脫困。

枋寮警分局內獅派出所所長喀拉曼，日前接獲南世村村長楊登福來電稱一對夫妻在南世村山區迷失方向，且汽車一側輪胎陷落路緣需要協助，警員黃俊強立即陪同村長前往現場，經了解係居住滿州鄉朱姓夫妻駕駛自小客車，欲前往高雄找朋友途中，原是想避開車多路段行駛，而不慎誤入山區道路。



由於事發當時夜已深，又不熟山區路況且當時車子輪胎陷落卡進道路邊緣而無法繼續行駛，手機亦無訊號，夫妻2人只能先於車上過夜一晚，俟翌日清晨恰巧遇村民上山務農而發現，便請求村長協助。

村長立即聯繫內獅所員警請求協助，偕同轄內熱心民眾駕駛四輪傳動車輛前往救援，並以鐵鍊勾住朱民車輛慢慢脫離路緣，在警民合作出力推動之下，終於將車輛拖回路面，所幸車輛還可繼續行駛，他們離去時對於警方協助感到很窩心，頻頻道謝。

枋寮分局長黃政龍表示，內獅派出所員警平時除了維持地區治安，執行交通疏導外，遇轄內有需要幫忙的民眾均第一時間站出來為民服務，深獲民眾肯定，足為同仁表率，殊值嘉勉。